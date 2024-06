¿Quién es Julian Assange, el excéntrico fundador del sitio web WikiLeaks?

Assange, de 52 años, asistió a “37 escuelas” antes de cumplir los 14 años, escribió en su blog ya eliminado. Los detalles que contiene no son verificables de forma independiente y algunos aspectos biográficos de Assange difieren entre los relatos y las entrevistas. Una autobiografía publicada contra su voluntad en 2011, después de que se enemistara con su escritor fantasma, lo describía como hijo de titiriteros ambulantes, y dijo a The New Yorker en 2010 que el estilo de vida itinerante de su madre le impidió una educación constante o completa. Pero a la edad de 16 años, en 1987, tuvo su primer módem, expuso a la revista. Assange se convertiría en un hacker consumado que, junto con sus amigos, irrumpió en redes en Norteamérica y Europa.