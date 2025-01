¿Quién reemplazará a Justin Trudeau en el gobierno de Canadá?

¿Qué sigue para Canadá?

¿Cuándo habrá un nuevo primer ministro?

Los progresistas necesitan elegir un nuevo líder antes de que el Parlamento se reanude el 24 de marzo porque los tres partidos de la oposición dicen que derribarán al gobierno progresista en una votación de no confianza a la primera oportunidad, lo que desencadenaría una elección. El nuevo líder podría no ser primer ministro por mucho tiempo.

¿Quién será el próximo primer ministro?

Freeland también es una de las principales candidatas. Trudeau le dijo el mes pasado que ya no quería que ella fuera ministra de Finanzas, pero que podría permanecer como viceprimera ministra y persona clave para las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. Un funcionario cercano a Freeland dijo que ella no podía continuar como ministra sabiendo que ya no contaba con la confianza de Trudeau. El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado para hablar públicamente sobre el asunto. La persona agregó que es demasiado temprano para hacer declaraciones, pero dijo que Freeland hablaría con sus colegas esta semana y discutiría los próximos pasos.