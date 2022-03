Naciones Unidas - Francia y México presionan a los miembros de Naciones Unidas para que hagan mención de la invasión rusa en una resolución sobre el deterioro de la situación humanitaria en Ucrania. Pero Sudáfrica se ha posicionado en contra, y asegura que insertar temas políticos podría obstaculizar el consenso para ayudar a la población civil.

La resolución elaborada en conjunto por Francia y México está programada para ser votada esta semana en la Asamblea General de la ONU. La propuesta reitera la exigencia del órgano mundial realizada el 2 de marzo para que Rusia ponga fin a su ofensiva militar en Ucrania y retire a todas sus tropas. También exige la protección de todos los civiles y de la infraestructura indispensable para su supervivencia.

El borrador, al que The Associated Press tuvo acceso este lunes, asegura que las “graves consecuencias humanitarias” de la agresión rusa en Ucrania “son de una magnitud que la comunidad internacional no ha visto en Europa en varias décadas”. Condena los ataques aéreos y de artillería de las fuerzas rusas y el asedio de ciudades densamente pobladas, en particular del puerto de Mariúpol, en el sur de Ucrania.

Un borrador de resolución elaborado por Sudáfrica circuló hoy y la AP también obtuvo acceso al documento, que no hace mención de Rusia. En su lugar, hace un llamado al “cese inmediato de hostilidades” como un primer paso para mitigar la situación humanitaria, hace referencia a “todas las partes” y alienta a un “diálogo político, negociaciones, mediación y otros medios pacíficos con el objetivo de alcanzar una paz duradera”.

/ Los bomberos ucranianos sostienen una fotografía, encontrada entre los escombros, mientras trabajan en un edificio de residentes tras ser alcanzado por un cañonazo, el lunes 14 de marzo de 2022 en Kiev, Ucrania. (VADIM GHIRDA)

Una refugiada que huye de la guerra en Ucrania mira por la ventana de un autobús tras cruzar la frontera con Rumanía. (Andreea Alexandru)

Personas se cubren de un ataque en la entrada a un edificio de apartamentos, el domingo 13 de marzo. (Evgeniy Maloletka)

Más de 3 millones de personas han huido de Ucrania desde el 24 de febrero. (Efrem Lukatsky)

Una vista de los apartamentos destruidos y dañados por los ataques rusos del domingo 13 de marzo de 2022 en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. (Andrew Marienko)

Una mujer pasa por delante de un edificio de apartamentos en llamas tras un ataque en Mariúpol, Ucrania, el domingo 13 de marzo. (Evgeniy Maloletka)

Bomberos extinguen un incendio un edificio de apartamentos después de un ataque con misiles rusos el lunes 14 de marzo, en Kharkiv. (Pavel Dorogoy)

Un bombero ucraniano ayuda a un hombre a sacar sus pertenencias de un edificio destruido tras ser alcanzado por un bombardeo de artillería. (Felipe Dana)

Tres hombres preparan una comida en una calle de Mariúpol, Ucrania, el domingo 13 de marzo. (Evgeniy Maloletka)

Los bomberos emplean extinguidores en un edificio de apartamentos después de un ataque con misiles rusos en Kharkiv. (Pavel Dorogoy)

Unas barricadas bloquean parcialmente un camino el lunes 14 de marzo de 2022, al anochecer, en Kiev, Ucrania. (Felipe Dana)

Un grupo de personas asiste a la ceremonia fúnebre para cuatro militares ucranianos que murieron durante un ataque aéreo en una base militar de Yarokiv, en una iglesia de Lviv, Ucrania. (Bernat Armangue)

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un edificio de apartamentos destruido tras un atentado en una zona residencial de Kiev, Ucrania. (Vadim Ghirda)

Un bombero consuela a una mujer fuera de un edificio de apartamentos destruido después de un bombardeo en una zona residencial en Kiev, Ucrania. (Vadim Ghirda)

Unas mujeres lloran frente al edificio de apartamentos destruido en Kiev, Ucrania, el martes 15 de marzo. (Vadim Ghirda)

La propuesta de resolución sudafricana reconocería “la autonomía de los objetivos humanitarios respecto de los objetivos políticos, económicos, militares o de otro tipo que cualquiera de las partes pudiera tener en las zonas donde se implemente la acción humanitaria”. También exigiría la protección de los civiles y de la infraestructura indispensable para su supervivencia y de “la infraestructura civil crítica para facilitar la distribución de servicios esenciales en el conflicto armado”.

Francia y México decidieron llevar la resolución humanitaria a la Asamblea General después de negociar una propuesta similar que mencionaba la invasión rusa a Ucrania durante dos semanas en el Consejo de Seguridad, donde Rusia dejó claro que vetaría la medida.

A diferencia del Consejo de Seguridad, en la Asamblea General no hay vetos. Pero las resoluciones en la Asamblea, integrada por 193 naciones, no son vinculantes, como lo son las del Consejo de Seguridad, aunque sí reflejan la opinión de la comunidad internacional.

Los simpatizantes de la resolución franco-mexicana esperan lograr una votación similar a la de la resolución de la Asamblea General del 2 de marzo en la que se exigió un cese inmediato de las acciones militares rusas y el retiro de todas sus tropas. Esa votación fue de 141-5, con 35 abstenciones, y fue descrita por sus promotores como un ejemplo del aislamiento de Rusia.

Sudáfrica fue uno de los 35 países que se abstuvo de votar dicha resolución.

Al explicar el contexto de su propuesta el lunes, Sudáfrica indicó que la medida debe expresar preocupación por la situación humanitaria en Ucrania y llamar a todas las partes a apegarse a la ley humanitaria internacional, la cual prohíbe los ataques contra civiles e infraestructura civil, como hospitales, escuelas e instalaciones hídricas. También señaló que “los problemas políticos que puedan llevar a los Estados miembros a no acordar un texto deberían atenderse en otro sitio”.

La propuesta de Francia y México inicia reiterando las primeras palabras de la Carta de las Naciones Unidas y reafirmaría la determinación de la Asamblea General para “salvar a las generaciones posteriores del flagelo de la guerra”.

También reiteraría las obligaciones de la Carta de que todas las naciones integrantes de la ONU deben abstenerse de la amenaza o del uso de la fuerza en contra de “la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

Tanto la propuesta de México y Francia como la de Sudáfrica reafirmarían el compromiso de la Asamblea con “la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania”.