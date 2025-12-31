Resuelven falla de energía en túnel del canal de la Mancha, pero continúan los retrasos en trenes

París - El operador del túnel del canal de la Mancha dijo que los trenes volvían a circular el miércoles en ambas direcciones a través del enlace submarino entre la Europa continental y Reino Unido, pero los problemas persistían después de un día de caos en el transporte causado por fallas eléctricas.

Eurotunnel, el operador del túnel, indicó que el enlace submarino de 50 kilómetros (32 millas) volvía a estar a “plena capacidad” después de que la falla eléctrica en su interior se solucionara durante la noche del martes. El breve comunicado no detalló la causa del problema.

Eurostar, que opera trenes de pasajeros a través del túnel, advirtió sobre más posibles demoras y cancelaciones debido a los “efectos colaterales” de las severas interrupciones de la víspera. Su web mostraba demoras el miércoles en los trenes que unen Londres y París, en el trayecto Londres-Bruselas y en el Londres-Ámsterdam en ambas direcciones, además de cancelaciones a primera hora de la mañana.

La interrupción de varias horas del servicio de trenes a través del canal el martes y la posterior cascada de cancelaciones trastocaron los planes de escapada de fin de año de los viajeros y provocaron búsquedas desesperadas de vuelos y autobuses.

Otra falla eléctrica registrada el martes en el lado británico de la infraestructura, que Eurostar dijo estaba relacionada con la registrada en el interior del túnel, también causó graves retrasos para los pasajeros que ya iban a bordo de tres trenes, indicó la compañía.

Según Eurostar, un cable de la catenaria cayó sobre un tren que cubría el trayecto entre Londres y París cerca de la entrada al túnel, y que los esfuerzos para mover el tren con el pasaje a bordo resultaron “muy complejos”. La falla eléctrica también causó severas demoras en dos trenes hacia Bruselas, agregó.

Uno de los pasajeros, Ghislain Planque, contó a la televisora francesa BFMTV que, aunque su viaje en Eurostar del martes por la noche entre Londres a Francia debía tomar poco menos de 90 minutos, duró alrededor de 11 horas, con pasajeros atrapados durante la noche en un tren que solo tenía energía de forma intermitente.

“Nos quedamos sin electricidad, así que no había calefacción, aire acondicionado, ni posibilidad de cargar los celulares”, dijo. “Estuvimos en total oscuridad parte del tiempo”.

