Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Resuelven falla de energía en túnel del canal de la Mancha, pero continúan los retrasos en trenes

Según la empresa operadora, un cable cayó sobre un tren que cubría el trayecto entre Londres y París

31 de diciembre de 2025 - 9:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Viajeros esperan un tren de Eurostar en la estación internacional St, Pancras en Londres. (Alberto Pezzali)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - El operador del túnel del canal de la Mancha dijo que los trenes volvían a circular el miércoles en ambas direcciones a través del enlace submarino entre la Europa continental y Reino Unido, pero los problemas persistían después de un día de caos en el transporte causado por fallas eléctricas.

RELACIONADAS

Eurotunnel, el operador del túnel, indicó que el enlace submarino de 50 kilómetros (32 millas) volvía a estar a “plena capacidad” después de que la falla eléctrica en su interior se solucionara durante la noche del martes. El breve comunicado no detalló la causa del problema.

Eurostar, que opera trenes de pasajeros a través del túnel, advirtió sobre más posibles demoras y cancelaciones debido a los “efectos colaterales” de las severas interrupciones de la víspera. Su web mostraba demoras el miércoles en los trenes que unen Londres y París, en el trayecto Londres-Bruselas y en el Londres-Ámsterdam en ambas direcciones, además de cancelaciones a primera hora de la mañana.

La interrupción de varias horas del servicio de trenes a través del canal el martes y la posterior cascada de cancelaciones trastocaron los planes de escapada de fin de año de los viajeros y provocaron búsquedas desesperadas de vuelos y autobuses.

Otra falla eléctrica registrada el martes en el lado británico de la infraestructura, que Eurostar dijo estaba relacionada con la registrada en el interior del túnel, también causó graves retrasos para los pasajeros que ya iban a bordo de tres trenes, indicó la compañía.

Según Eurostar, un cable de la catenaria cayó sobre un tren que cubría el trayecto entre Londres y París cerca de la entrada al túnel, y que los esfuerzos para mover el tren con el pasaje a bordo resultaron “muy complejos”. La falla eléctrica también causó severas demoras en dos trenes hacia Bruselas, agregó.

Uno de los pasajeros, Ghislain Planque, contó a la televisora francesa BFMTV que, aunque su viaje en Eurostar del martes por la noche entre Londres a Francia debía tomar poco menos de 90 minutos, duró alrededor de 11 horas, con pasajeros atrapados durante la noche en un tren que solo tenía energía de forma intermitente.

“Nos quedamos sin electricidad, así que no había calefacción, aire acondicionado, ni posibilidad de cargar los celulares”, dijo. “Estuvimos en total oscuridad parte del tiempo”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
TrenesEuropaReino UnidoInglaterraFranciaBreaking NewsCanal de la Mancha
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: