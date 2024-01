Rusia acusa a Ucrania de derribar un avión que transportaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos

Un avión ruso de transporte militar se estrelló el miércoles en una región fronteriza cerca de Ucrania y Moscú acusó a Kiev de haberlo derribado, señalando que las 74 personas a bordo habían muerto, incluidos 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser canjeados . Rusia no presentó evidencia y Ucrania no lo confirmó ni desmintió por el momento.

The Associated Press no pudo confirmar quiénes iban a bordo del avión ni detalles acerca de la causa por la que cayó.