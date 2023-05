Moscú - Un tribunal ruso prorrogó por tres meses la detención del periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, reportaron el martes agencias de noticias rusas.

Gershkovich, un ciudadano estadounidense, deberá permanecer detenido hasta el 30 de agosto, según la orden. Fue arrestado en marzo bajo acusaciones de espionaje a raíz de un viaje que hizo a Rusia para reporteo. Tanto él como el gobierno estadounidense y el Wall Street Journal rechazan las acusaciones.

La vista del martes no se anunció con antelación. Igualmente todo el caso se ha desarrollado en secreto.

Las autoridades rusas no han detallado qué pruebas han reunido -si alguna- para respaldar los cargos de espionaje. Los medios de comunicación no han tenido acceso a diversos procedimientos judiciales, y no se ha sabido de inmediato si Gershkovich o representantes de la embajada de Estados Unidos asistieron a la vista del martes. Tampoco se sabe qué se dijo.

Sin embargo, Tass -la agencia de noticias estatal rusa- dijo que la sesión se cerró porque el reportero estaba acusado de posesión de “materiales secretos”.

Gershkovich es el primer corresponsal estadounidense desde la Guerra Fría detenido en Rusia acusado de espionaje, y su arresto conmocionó a los periodistas del país y provocó indignación en Occidente.

El gobierno de Estados Unidos ha declarado que Gershkovich está “injustamente detenido” y ha exigido su liberación inmediata.

El comunicador está recluido en la prisión moscovita de Lefortovo. A los funcionarios de la embajada estadounidense se les permitió al menos una visita a la prisión de Gershkovich desde su detención en Ekaterimburgo el 29 de marzo, pero las autoridades rusas han denegado el permiso para otras visitas.