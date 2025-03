Rusia y Ucrania lanzan ataques aéreos en medio de propuestas de conversaciones de alto el fuego

El gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov, confirmó que los restos de un avión no tripulado caído causaron un incendio en el distrito Krasnoarmeysky de la ciudad, cerca de una refinería de petróleo de Lukoil, pero no ofreció más detalles. Aeropuertos próximos suspendieron temporalmente los vuelos, según la prensa locas. No se reportaron víctimas.