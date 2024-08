Siete soldados de Estados Unidos resultan heridos en operación contra Estado Islámico en Irak

“Entre los muertos había líderes clave de ISIS”, apuntó el ejército iraquí, que no los identificó. “Todos los escondites, armas y apoyo logístico fueron destruidos, los cinturones explosivos fueron detonados con seguridad y se incautaron documentos importantes, papeles de identificación y dispositivos de comunicación”.

Un funcionario estadounidense de defensa, que habló bajo condición de anonimato para discutir detalles de la operación que no se habían hecho públicos aún, contó a The Associated Press que cinco soldados estadounidenses resultaron heridos en la incursión, mientras que otros dos se lesionaron por caídas durante el operativo. Uno de los que cayeron fue trasladado fuera de Oriente Medio y uno de los heridos fue evacuado para recibir tratamiento adicional, explicó.