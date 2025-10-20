Temblor de magnitud 5.0 es sentido en varias provincias de República Dominicana

Un temblor de magnitud 5.0 ocurrió a eso de las 3:13 p.m. en la zona del Gran Santo Domingo y otras provincias de República Dominicana, según un boletín compartido por la Red Sísmica de Puerto Rico.

De acuerdo a la entidad académica, el sismo ocurrió a 391.56 kilómetros, o a 243 millas de Mayagüez.

La intensidad máxima fue de I y no fue reportado como sentido en Puerto Rico. La profundidad del movimiento telúrico fue de 10 km.

No se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami.

Mientras, el periódico dominicano Listín Diario reportó reacciones de algunos ciudadanos.

“Sentí un sacudión”, “fue muy fuerte y me dio miedo”, fueron algunos de los comentarios que publicaron.

El medio indicó, además, que algunas personas fueron evacuadas de edificios como el de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido como "El huacal“, y otros donde operan distintas entidades estatales. Otras personas salieron de sus casas como media preventiva.

