Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de octubre de 2025
82°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Temblor de magnitud 5.0 es sentido en varias provincias de República Dominicana

Ocurrió a 243 millas de Mayagüez

20 de octubre de 2025 - 5:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El temblor fue de magnitud 5.0 y de intensidad I. (USGS)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un temblor de magnitud 5.0 ocurrió a eso de las 3:13 p.m. en la zona del Gran Santo Domingo y otras provincias de República Dominicana, según un boletín compartido por la Red Sísmica de Puerto Rico.

RELACIONADAS

De acuerdo a la entidad académica, el sismo ocurrió a 391.56 kilómetros, o a 243 millas de Mayagüez.

La intensidad máxima fue de I y no fue reportado como sentido en Puerto Rico. La profundidad del movimiento telúrico fue de 10 km.

No se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami.

Mientras, el periódico dominicano Listín Diario reportó reacciones de algunos ciudadanos.

“Sentí un sacudión”, “fue muy fuerte y me dio miedo”, fueron algunos de los comentarios que publicaron.

El medio indicó, además, que algunas personas fueron evacuadas de edificios como el de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido como "El huacal“, y otros donde operan distintas entidades estatales. Otras personas salieron de sus casas como media preventiva.

También indicaron que sus usuarios han reportado que sintieron el temblor en el Gran Santo Domingo, OcoaPeravia, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y otras localidades.

Tags
Breaking NewsTemblores en Puerto RicoRepública DominicanaRed Sísmica de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: