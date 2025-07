Tres personas mueren tras descarrilamiento de tren en Alemania

No estaba claro de inmediato cuántas personas habían resultado heridas. Aproximadamente 100 personas estaban a bordo del tren en el momento del accidente cuando al menos dos vagones se descarrilaron en una zona boscosa alrededor de las 6:10 p.m. hora local, informó la agencia de noticias DPA.

Las autoridades no han dado detalles sobre la razón del descarrilamiento.

La policía federal, que supervisa los ferrocarriles, y Deutsche Bahn, el principal operador ferroviario nacional de Alemania, no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press el domingo por la noche.