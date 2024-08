Tribunal Supremo de Venezuela se asume como árbitro electoral, pero ¿ayudará a resolver la crisis?

El tribunal ha asumido, por instancia de Maduro, la auditoría de las elecciones que debió realizar, según sus atribuciones legales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) , cuya credibilidad quedó duramente golpeada tras los comicios al no presentar las actas que avalan la proclamación de Maduro.

¿QUÉ PRESENTÓ MADURO EN LA CORTE?

Las leyes locales prevén que la Sala Electoral puede conocer las demandas que se interpongan contra “los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral”, pero Hernández dijo a The Associated Press que en este caso el Tribunal se ha excedido en sus funciones y ha “inventado un procedimiento no establecido en la Constitución y la ley para verificar resultados”.