Vladímir Putin insiste en que Ucrania estuvo involucrada en el atentado en Moscú

Bortnikov alegó que l as agencias de espionaje occidentales también pudieron estar involucradas en el ataque más mortífero en suelo ruso en dos décadas , aun cuando admitió haber recibido una advertencia estadounidense sobre el atentado.

Las autoridades turcas creen que los dos sospechosos “se radicalizaron en Rusia” porque no estuvieron en Turquía mucho tiempo, agregó. No tenían órdenes de detención pendientes, por lo que pudieron viajar libremente entre Rusia y Turquía, apuntó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a realizar declaraciones públicas.