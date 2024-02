Volodymyr Zelensky dice que 31,000 soldados ucranianos han muerto desde la invasión rusa

“31,000 militares ucranianos han muerto en esta guerra. No 300,000, ni 150,000, ni lo que sea que Putin y su círculo de mentirosos han estado diciendo. Sin embargo, cada una de esas pérdidas es un gran sacrificio para nosotros”, declaró Zelensky en el foro “Ucrania. Año 2024″ en Kiev.

Dijo que no divulgará las cifras de soldados heridos o capturados. Añadió que “decenas de miles de civiles” han sido asesinados en las zonas ocupadas de Ucrania, pero aclaró que no habrá cifras exactas disponibles hasta que termine la guerra.

En agosto de 2023, The New York Times reportó que las fuerzas ucranianas habían sufrido 70,000 muertos y entre 100,000 y 120,000 heridos desde el inicio de la guerra, citando a funcionarios estadounidenses no identificados que hablaron directamente con reporteros del Times.