Volodymyr Zelensky recibe a líderes europeos al conmemorarse dos años de la guerra en Ucrania

“Para proteger a nuestra infantería... necesitamos un gran número de proyectiles, que ahora no tenemos”, apuntó Oleksandr, comandante de una unidad de artillería de 45 años. Los dos soldados sólo dieron sus nombres, alegando inquietudes por su seguridad.

La guerra también ha llegado a Rusia. Aviones no tripulados alcanzaron el sábado una planta siderúrgica en la región de Lipetsk, en el sur del país, y provocaron un gran incendio, según explicó el gobernador de la región, Igor Artamonov, que dijo que no se registraron víctimas. Medios rusos independientes indicaron que la Planta Metalúrgica Novolipetsk es la más grande del país. Videos compartidos en las redes sociales rusas mostraron varios incendios en la planta y podía escucharse una explosión.

Una investigación conjunta publicada por Mediazona y Meduza, otro medio independiente ruso, señala que el ritmo de las pérdidas rusas en Ucrania no disminuye y que Moscú está perdiendo unos 120 hombres al día. Basándose en un análisis estadístico de las muertes registradas de soldados comparadas con una base de datos de la herencia rusa, los periodistas afirmaron que es probable que alrededor de 83,000 soldados hayan muerto hasta el sábado, segundo aniversario de la invasión a gran escala.

Rusia sigue controlando alrededor de una cuarta parte del país luego de que Ucrania no logró cumplir las expectativas con su contraofensiva estival, que no logró grandes avances. Mientras, millones de ucranianos siguen viviendo en circunstancias precarias en el fuego cruzado de las batallas, y muchos otros enfrentan los constantes problemas de la ocupación rusa. La mayoría sigue esperando una liberación ucraniana que no llega.