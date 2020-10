El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, denunció que personas que se han contagiado con COVID-19 y siguen arrojando positivo al coronavirus SARS-CoV-2 uno o varios meses después de la infección han tenido problemas en regresar a sus trabajos pues sus patronos no permiten su retorno hasta que presenten una prueba de laboratorio negativa.

Algunos, incluso, han sido despedidos pese a que se encuentran estables de salud y sin síntomas de la enfermedad.

El galeno añadió que algunos patronos ni siquiera aceptan una carta de un médico certificando que la persona no representa un riesgo de contagio para otros.

“Algunos patronos pretenden que casos positivos (al virus) vuelvan a trabajar (aún con síntomas), pero otros no (lo permiten) ni con una carta del médico certificando ya no es infeccioso”, indicó.

Según explicó Ramos, igual ocurre en casos de micoplasma, que pueden estar más de seis meses arrojando positivo aunque la persona ya se recuperó de la enfermedad.

“Esto no le ocurre a todo el mundo, pero se dan casos”, sostuvo.

Mientras, el doctor Miguel Colón coincidió en que existen casos de personas a las que se le ha negado regresar a trabajar.

“Muchos tardan en ponerse negativos (al virus) y los patronos les piden una prueba negativa para volver al trabajo. Si no (dan negativo) no los dejan volver. Encuentro que eso es discriminatorio y se deben quejar, especialmente si un médico certifica que no están infecciosos”, dijo.

Según Colón, por regla general, si ya han pasado diez días tras arrojar positivo al virus y la persona está estable, puede salir del período de aislamiento.

“Hay gente que está tres a cinco meses positivo. Otros pueden salir negativo y la próxima semana positivo”, dijo Colón.

Por su parte, el doctor Carlos Mellado urgió al Departamento de Salud a repasar las guías que deben seguir los patronos en cuanto a permitir el regreso de empleados que arrojaron resultados positivos al virus.

Comentó que en agosto el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, emitió una Guía Preliminar que recoge los criterios que deben considerar los patronos antes de permitir el regreso de empleados contagiados o bajo sospecha de contagio.

El documento estableció que los empleados deben permanecer en sus hogares y notificar a sus supervisores. Además, no deben regresar hasta cumplir con el aislamiento.

También señala que las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que el aislamiento terminará luego de transcurridos diez días de la aparición de síntomas, cuando hayan pasado 24 horas sin fiebre y sin el uso de medicamentos antifebriles y cuando otros síntomas, como tos o dificultad respiratoria, hayan mejorado.

En los casos de personas sin síntomas, el aislamiento culminará diez días tras la fecha de la prueba. En casos más severos, deben transcurrir 21 días.

“Los patronos no deben exigir el resultado de una prueba de detección de COVID-19 ni certificado de un proveedor de atención médica a los empleados enfermos para justificar su enfermedad, ser elegibles para una licencia o regresar al trabajo”, lee el documento de Salud.

Indica, sin embargo, que bajo la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA), los patronos pueden exigir un certificado médico para confirmar que el empleado está sano y apto para regresar.

El doctor Mellado advirtió que, al regresar, el empleado debe mantener el uso de mascarillas y el distanciamiento social, pues hay pacientes que se han reinfectado.

“Creo que los patronos están siendo exagerados y violando los derechos del paciente y de la ley HIPAA. Con un certificado médico tiene que ser suficiente”, dijo el también exprocurador del Paciente.

Por su parte, el licenciado Víctor Rivera Hernández, exsecretario del Trabajo, comentó que los patronos están obligados a exigir una prueba negativa del virus en estos casos.

Según dijo, la Constitución del Estado Libre Asociado, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Administración federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), le exigen al patrono el deber de cuidar de todos sus empleados.

“(Los patronos) están obligados a mantener un ambiente (de trabajo) seguro y saludable”, dijo.

El abogado comentó que, en marzo, el Departamento del Trabajo emitió una opinión sobre la importancia de mantener un ambiente de trabajo seguro y salubre.

“Han llegado casos (de este tipo) y la recomendación es que si el patrono no tiene prueba negativa, no debe aceptar (al empleado). Es una responsabilidad del patrono con sus empleados y clientes”, dijo.

No fue posible conseguir una reacción del Departamento del Trabajo.