Figuras del ambiente político reconocieron ayer que sus colegas han cometido errores al no seguir –y algunos sectores piensan que han ignorado completamente– las recomendaciones de los expertos sobre la importancia del distanciamiento físico en tiempos de COVID-19.

Múltiples políticos, mayormente del Partido Nuevo Progresista (PNP), anunciaban ayer que se mantenían en cuarentena mientras esperaban por hacerse pruebas, como los senadores Itzamar Peña, William Villafañe, Carmelo Ríos y Henry Neumann. Uno que recibió resultados fue el coordinador electoral de la campaña de Pedro Puerluisi, Edwin Mundo, quien arrojó positivo a una prueba molecular.

Otros, como la comisionada residente, Jenniffer González, y el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, anunciaban resultados negativos de sus pruebas. González se realizó una prueba molecular y Delgado, quien no atendió una petición de entrevista de El Nuevo Día, una prueba serológica.

Ayer trascendió que el exasesor en asuntos municipales de La Fortaleza Omar Negrón Judice dio positivo, al igual que un expolítico y cercano asesor del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quien también fue diagnosticado con el virus. Una cantidad incierta de empleados de mantenimiento de la Cámara y de la oficina del Sargento de Armas también han dado positivo.

Méndez explicó ayer que recibió el lunes el resultado positivo a su prueba molecular en poco tiempo porque se le considera un primer respondedor. Según indicó, el secretario de Salud, Lorenzo Gozález, le dijo que, por ley federal, políticos como él caen en esa categoría.

“¿Qué te puedo decir? Si fuéramos a seguir todas las recomendaciones de los expertos no iríamos a los supermercados ni farmacias”, dijo Méndez.

“Lamentablemente, las campañas políticas no se hacen como antes y, aunque uno busca el distanciamiento, la gente te quiere dar un abrazo”, agregó.

Ayer, el representante popular Luis Raúl Torres solicitó a Méndez que ponga en cuarentena “a todo el personal de la Cámara de Representantes”.

“Entiendo que es lo seguro y prudente ante esta situación”, dijo Torres.

Para el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, la clase política no tiene “culpa” del repunte de casos de COVID-19. Incluso, insistió en que las campañas han tomado medidas para mantener el distanciamiento.

“Pero también hemos fallado. Ahora, las cosas se están haciendo de manera distinta y se han tomado determinaciones en cuanto a las campañas. Pero hemos cometido errores”, sostuvo.

Torres indicó que no ha tenido conocimiento de una gran cantidad de legisladores populares que hayan ido en los pasados dos días a realizarse pruebas.

El senador popular José Luis Dalmau Santiago indicó que él y su equipo de trabajo se harán la prueba hoy. Él se la ha hecho tres veces y su equipo, dos veces.

Dalmau Santiago defendió las medidas tomadas, al menos en su campaña.

“No hay duda de que hemos tenido exposición. No solamente este pasado fin de semana, pero durante toda la campaña, pero nos hemos estado lavando las manos continuamente y hemos usado mascarillas”, dijo al indicar que se ha reducido la cantidad de personas que abordan vehículos en las caravanas.

En entrevistas por separado, el representante penepé Juan Oscar Morales y el senador novoprogresista William Villafañe reconocieron errores cometidos.

Morales mencionó que los resultados de las restricciones adicionales impuestas ayer por la gobernadora Wanda Vázquez podrían determinar cómo se hace campaña hasta noviembre.

“Tenemos que ser más cautelosos al momento de celebrar ese tipo de evento (político). El domingo, lo que vi es que en ninguno de los partidos hubo distanciamiento y por eso me quedé en mi casa”, dijo Morales. “Tenemos que poner de nuestras parte”.

Villafañe también reconoció fallas.

“Entiendo que, en algún momento y en varias circunstancias, no hemos podido cumplir con el distanciamiento físico y es evidente en las conferencias de prensa”, dijo Villafañe a El Nuevo Día. “Aunque haya gente que no le pueda caer bien que un político no lo visite o no esté en un lugar en particular, llegó el momento en que todo el mundo cumpla con las recomendaciones médicas”.