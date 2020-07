El Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), José R. Burgos, renunció a su cargo hoy tras entregarle una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Vázquez Garced confirmó la renuncia de Burgos y nombró al subcomisionado y retirado coronel Marcelo Rolón como el comisionado interino de la agencia, informó La Fortaleza mediante comunicación escrita.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción de Burgos, pero las llamadas no fueron devueltas..

La gobernadora indicó en el comunicado de prensa que aceptó la renuncia de Burgos y señaló que su dimisión fue “personal y voluntaria”.

“Lamento profundamente la decisión que tomó el general Burgos de renunciar como Comisionado del NMEAD. Sus razones son estrictamente personales y así lo ha expresado en su carta. Puerto Rico pierde un gran servidor público que aceptó esta encomienda con el más alto sentido de responsabilidad, entrega y dedicación”, expresó la gobernadora.

Confirmó, además, que Burgos en su carta plasmó que existía “un ambiente político” que no le permitía laborar en la NMEAD.

“Aunque no se me ha solicitado la renuncia, el ambiente político actual no me permite llevar a cabo mis funciones de la manera que me había comprometido y propuesto. Cuando acepté este cargo llegué con el deseo de reorganizar, restructurar y devolverle la confianza al Negociado de parte del pueblo de Puerto Rico”, indica la carta y lo hace constar la gobernadora aunque no divulgó la misiva.

“Agradezco al general su gran trabajo y lamento mucho que perdamos un funcionario recto y que estaba realizando la encomienda que le solicité de la manera más responsable al momento de actuar y velar por la seguridad de nuestra gente, sobre todo en las emergencias que hemos enfrentado”, expresó Vázquez Garced.