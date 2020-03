Los representantes populares Rafael “Tatito” Hernández y Jesús Santa ofrecieron hoy, domingo, diez propuestas a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para complementar el Plan Estratégico para Reactivar la Economía que ella presentó la semana pasada a raíz de los efectos del coronavirus en la isla.

“Basado en la realidad y en la magnitud de la crisis que atravesamos, hay que dar pasos certeros. Sobre todo considerando las tres crisis que hemos tenido: la fiscal, los huracanes y los terremotos. Esto (las propuestas) no es para criticar. Es para complementar (el plan de la gobernadora) con data”, dijo Hernández.

Como parte de sus propuestas presentadas mediante una videconferencia, Hernández y Santa recalcaron que con toda probabilidad el toque de queda ordenado por la gobernadora se deberá extender más allá de las dos semanas que está vigente. Por eso, dijeron que el gobierno debe reconocer esa realidad para entonces tomar otras medidas.

“Uno no puede hacer un plan a siete días cuando sabemos que nos vamos a extender uno o dos meses (en aislamiento social). Creo que hay que hacerle cambios”, dijo Hernández.

Bajo ese panorama, los representantes dijeron que es vital buscar la data empírica y las proyecciones que sustenten cuáles van a ser los efectos del COVID-19 sobre la economía.

“Si no se consigue, se está trabajando a ciegas y no se está trabajando responsablemente y quizás las propuestas que se proponen no van a tener el efecto que queremos. Aquí hay gente que paga por esos recursos (data), que los tiene y es cuestión de buscarlos”, afirmó Hernández.

Propusieron flexibilizar el toque de queda para permitir que algunos trabajadores necesarios para la sociedad en este momento y que tomen ciertas precauciones, puedan comenzar a laborar. El toque de queda debe finalizar el 30 de marzo, según la directriz de la gobernadora.

Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) mencionaron los técnicos de aire y de sistemas de enfriamiento, los mecánicos, los fumigadores, los gomeros, los ingenieros y los consultores como algunos de los profesionales que podrían trabajar tomando las debidas precauciones.

“Es permitir algún tipo de trabajo o tarea con algún tipo de salvaguarda. El gobierno está obligado a dar unas guías (para proteger la salud)”, indicó Santa.

También los representantes propusieron que el tema económico se atienda de manera “inclusiva”, que se reconozca que es “peligroso y arriesgado” descansar solamente en que la ayuda sean fondos federales, identificar que áreas quedan descubiertas por los fondos federales y cuantificarlas.

Asimismo, los representantes abogan porque se enmiende el plan fiscal a tono con la emergencia que ha provocado el coronavirus e identificar el dinero que realmente se tiene para la recuperación de la isla tras los huracanes.

Las propuestas de los legisladores serán enviadas próximamente a la gobernadora por escrito, dijeron Hernández y Santa. La gobernadora, como parte del plan económico que presentó, incluyó, entre otras cosas, la posposición de las planillas de contribución sobre ingreso hasta el 15 de junio, la eliminación del pago del IVU en los muelles y de las penalidades por no remitir quincenalmente el IVU a Hacienda y la suspensión de las retenciones contributivas a los trabajadores por dos meses.

“Se va a someter mediante carta con el caucus popular”, dijo Santa.