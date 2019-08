Tras juramentar ayer al cargo de secretario de Estado, Pedro Pierluisi se lanzará hoy -en medio de un manto de incertidumbre- a un escrutinio legislativo que, al momento, parece dominado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien hasta ayer lucía como el principal escollo del ex comisionado residente para llegar a la gobernación.

La renuncia del gobernador Ricardo Rosselló al cargo -efectiva mañana a las 5:00 p.m.- provocó que el líder senatorial comenzara a mover sus fichas para lograr ser el sucesor del primer ejecutivo, quien se va en medio de un escándalo por la publicación de un chat que mantenía con 11 de sus allegados y cuyo contenido implica la posible comisión de delitos graves.

Hasta ayer, Pierluisi no contaba con los 16 votos necesarios para la confirmación en el Senado, supo El Nuevo Día. En la Cámara, el panorama era similar, aunque este medio supo que los constituyentes trataban de convencer a sus representantes de que no hay un impedimento real por la relación de Pierluisi con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), uno de los principales argumentos utilizados en su contra.

Una fuente ligada al Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo que en el organismo existe preocupación de que la posible llegada de Rivera Schatz a la gobernación podría desestabilizar, no solo a la colectividad, sino al país, que ya probó ser efectivo al forzar la salida de un gobernante con protestas.

“Si no confirman a Pedro Pierluisi, un expresidente del partido y un ex comisionado residente respetado, el PNP se va a dividir y se va a morir… Pierluisi tiene parte (de la base) del PNP”, indicó el informante.

Ayer, durante una entrevista con este rotativo, Pierluisi indicó que no había hablado con el presidente del Senado, pero que se reunirá con él hoy. “Siempre él y yo hemos tenido una buena relación, una amistad y un respeto mutuo. Yo lo que espero es que tengan una mente abierta y no me hayan prejuzgado”, dijo Pierluisi, quien perdió la candidatura a la gobernación contra Rosselló en 2016.

El gobernador convocó ayer a la Cámara y al Senado a una sesión extraordinaria hoy, a las 11:00 a.m., para considera el nombramiento. Una hora antes, Rivera Schatz reunirá al caucus del PNP en su oficina para discutir el tema.

Al cierre de esta edición, se desconocía si el Senado convocará a una vista pública para evaluar al nominado. No obstante, Rivera Schatz llamó a la ciudadanía a someter cualquier expresión sobre Pierluisi ante la Comisión de Nombramientos, que él preside, antes demañana a las 2:00 p.m.

En la Cámara, por su parte, se celebraría una vista pública mañana, supo El Nuevo Día.

“Tiene las cualidades. Si el gobernador opta por hacer esa determinación, ¿por qué no darle un voto?”, dijo el representante Jorge Navarro Suárez, presidente de la Comisión cameral de Gobierno, que evaluará al nominado en ese cuerpo.

Navarro apoyó el lunes al presidente del Senado como secretario de Estado. Sin embargo, el legislador apoya ahora a Pierluisi, y dijo ayer que su respaldo a Rivera Schatz ocurrió en momentos en que todavía no se había hecho ninguna nominación al puesto.

Rivera Schatz no estuvo disponible ayer para entrevistas ni el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, quien ofreció una entrevista a la emisora WKAQ, en la que dijo que prefería a Rivera Schatz sobre Pierluisi. Adelantó, además, que el ex comisionado residente no tiene los votos para su confirmación.

Rosselló oficializó el nombramiento de Pierluisi ante la Legislatura ayer. “Sus virtudes son muy útiles para lidiar con los retos de la actualidad”, expresó en una comunicación escrita.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dijo que está dispuesta a trabajar con Pierluisi. “Si fuera otra persona la seleccionada también trabajaré en equipo. Lo importante es que no haya un vacío en la Rama Ejecutiva”, expresó.

Reservas legislativas

La relación laboral de Pierluisi con el bufete O’Neill & Borges, que concluyó ayer, y su asesoramiento legal a la JSF parece ser la razón principal para que legisladores se resistan a darle un voto de confianza, según una consulta realizada por El Nuevo Día.

En el sondeo informal, cuatro representantes penepés consignaron su voto a favor de Pierluisi. Mientras, ninguno de los senadores abordados le concedió un voto de confianza.

Los representantes a favor de la nominación fueron Joel Franqui Atiles, Luis Pérez Ortiz, Yashira Lebrón y Navarro Suárez.

Franqui Atiles aclaró que su primera opción para secretario de Estado es el presidente del Senado, pero reconoció que “el poder de nominación lo tiene el gobernador”.

Otros legisladores fueron más cautelosos.

El portavoz alterno del PNP en la Cámara, Urayoán Hernández, publicó en su cuenta de Twitter que, si bien Pierluisi tiene “grandes capacidades y experiencia”, la transparencia “debe prevalecer ante todo y el ahora nominado debe responder a muchas interrogantes”.

El también representante Michael Abid Quiñones se expresó en contra de Pierluisi, y María Milagros Charbonier favoreció abiertamente a Rivera Schatz.

José Aponte Hernández y Eddie Charbonier fueron más cuidadosos. “Una vez él pueda aclarar cualquier situación, entonces estaríamos en una posición de emitir un voto”, dijo Aponte Hernández, quien fue secretario general del PNP hasta la derrota de Pierluisi en la primaria.

Entre esas interrogantesque los legisladores buscan aclarar, además de sus vínculos con la JSF, está su posición sobre el recorte a las pensiones de los servidores públicos que impulsa el ente federal y la eliminación del bono de Navidad.

José “Quiquito” Meléndez se mantuvo firme en su oposición a Pierluisi por los estrechos lazos del nominado con la Junta y otros clientes como la cogeneradora de carbón AES.

En el Senado, los penepés Nelson Cruz y Migdalia Padilla rechazaron la designación de Pierluisi. Sus homólogos Carlos Rodríguez Mateo, Eric Correa y Zoé Laboy no emitieron una opinión certera sobre el candidato.

Rodríguez Mateo dijo reconocer el “talento” y la trayectoria de Pierluisi como comisionado residente, pero dijo necesitar un espacio para aclarar dudas. “Yo no tengo un juicio prehecho. Este momento demanda un desprendimiento”, sostuvo.

A través de su cuenta de Facebook, Rodríguez Mateo había dicho que Rivera Schatz era un líder probado y que alcaldes y organizaciones civiles y sindicales lo reclamaban como “el líder que necesita Puerto Rico hoy”.

Rodríguez Mateo favoreció la celebración de una vista pública, reclamo que también levantó la senadora Laboy. “Sabiendo que ningún candidato o candidata sería perfecto y que hay preocupaciones con relación a que él pertenece al bufete que tiene como cliente la Junta, pues yo creo que lo necesario es poder hacer las preguntas y que él conteste, y a base de eso, tomar una decisión”, señaló Laboy.

En las primarias del PNP, Laboy favoreció la candidatura de Pierluisi sobre Rosselló. Admitió que la “credibilidad” de la que goza Pierluisi en Washington “es bien importante” ante el flujo de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico.

Correa, por su parte, dijo ayer que le tomó por sorpresa la nominación anunciada por Rosselló. “(A) Thomas Rivera Schatz no hay que evaluarlo. Ya ha demostrado tener la capacidad plena para llevar las riendas del país. Tengo que analizarlo bien”, señaló Correa.

Padilla planteó que con un voto a favor de Pierluisi no estaría representando lo que ha defendido, en referencia al retiro de los empleados. “No es que sea una persona que no pueda hacer las funciones. Lo que me preocupa es la relación del bufete con el que trabaja con lo que está acontenciendo en el país”, expresó.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien en las primarias favoreció a Rosselló, promovió que se le diera la oportunidad a Pierluisi. “Es el momento que pongamos a Puerto Rico primero y echemos a un lado cualquier otro interés”, comentó en Twitter.

El alcalde de Arecibo, Carlos Molina, se expresó con más cautela. “Ante la nominación de Pierluisi como secretario de Estado, debemos darle paso al proceso constitucional legislativo de evaluación, consejo y consentimiento, de forma completa y transparente”, expuso.

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, dijo por redes sociales que apoya a Rivera Schatz y “debe ser la persona para continuar llevando las riendas de Puerto Rico”.

“Encontrados”

El portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández indicó que dentro de la delegación hay “posiciones encontradas” sobre el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado y que se reservaría la suya, ya que está solicitando una vista pública para el nominado.

El representante popular Luis Raúl Torres está claro en cuanto a su postura sobre Pierluisi. “Le voy a votar en contra. Es el abogado de la Junta de Control Fiscal, a la que me opuse desde que se hablaba de la posibilidad de crear la Junta”, dijo al opinar que Pierluisi enfrenta múltiples conflictos de interés por su relación con clientes como la AES, Autopistas Metropolitanas y Evertech.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara, Denis Márquez, recordó que la posición institucional de la colectividad es de oponerse al nombramiento de Pierluisi.

Nuevos nombramientos

A dos días de salir de La Fortaleza, Rosselló realizó ayer varios nombramientos en el gobierno, entre ellos, en la dirección de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, a la que nominó a la senadora Margarita Nolasco. De ser confirmada por la junta de la ACAA, Nolasco tendría que renunciar al escaño legislativo.

Igualmente, designó a Omar J. Marrero como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y como principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico. A Ottmar Chávez lo recomendó como director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

También recomendó a Fermín E. Fontanés como director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y a Noelia García Bardales como directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones.