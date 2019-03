El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, denunció hoy, miércoles, que con la justificación de declarar una emergencia, la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) concedió un contrato a una empresa para hacer trabajos en el nuevo terminal de lanchas en Ceiba que, aunque inicialmente era por $831,140, terminó en el pago de $2,549,051.44 en fondos públicos.

El senador dijo que ese contrato supuestamente violenta la ley porque se utiliza la declaración de una emergencia para trabajos ordinarios y porque el cambio de orden excede el 25% del valor total de la obra por lo que se debió hacer una subasta antes de un acuerdo contractual.

Así las cosas, el presidente de la Pava adelantó en conferencia de prensa que referirá la contratación a la Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental para su investigación.

“Lo trágico es que la excusa utilizada para justificar la emergencia, aún no la han resuelto. La información que tenemos es que al día de hoy, no se han completado las aceras, la iluminación, falta rotulación, los estacionamientos no han sido completados y, lo más importante, lo que justificó la declaración de emergencia, que fue la inundabilidad del área de pasajeros, no se ha corregido”, puntualizó Torres.

Explicó que en mayo de 2018 la Junta de Directores de la ATM declaró un estado de emergencia con el servicio de transporte marítimo para las islas municipio de Vieques y Culebra. En ese momento, dijo el senador “ya se conocía que se mudaría el terminal de Fajardo a Ceiba".

Torres indicó que el 17 de julio se concedió un contrato por $831,140 a la empresa SQR Arquitects and Engineers Consulting, PSC para que hiciera trabajos de hormigón en el piso, construyera tres casetas para guardias de seguridad y estacionamientos para empleados y visitantes. “Los trabajos debieron estar listos para el mes de septiembre”, dijo Torres.

La ATM trasladó el terminal de lanchas para las islas municipios de Fajardo a Ceiba en octubre del año pasado. El contrato por $831,140 fue otorgado mientras el director de ATM era Luis M. Abreu Noble, quien renunció el 28 de agosto de 2018.

Abreu Noble fue sustituido por Juan Maldonado, quien “en lugar de exigir el cumplimiento con los trabajos contratados y bajo la excusa de una declaración de emergencia, enmendó el contrato original y le añadió la cantidad de $784,038.94. Los trabajos encomendados ninguno cualifica para ser una emergencia o justificar obviar una subasta formal”, señaló el presidente de la Pava.

“Ese contrato violenta la ley de dos maneras. Primero, utiliza una declaraciónde emergencia para realizar trabajos ordinarios. Segundo, no puede haber un cambio de orden que exceda entre un 25%, el 30% del valor total de la obra. Según informes de auditorías de la Oficina del Contralor, para las alteraciones o adiciones en la construcción de obras o mejoras públicas que conlleven un aumento en exceso de un 30% del costo del proyecto original, se requiere la celebración de subasta pública”, puntualizó el senador.

“En este caso 30% equivale a $249,342 lo que eleva el costo a $1,080,482. Bajo un contrato supletorio podrían autorizar hasta un 15% adicional, o sea, $162,072 para un total final de la obra de $1,242,554”, agregó.

Destacó que hubo una segunda enmienda al contrato, autorizado por Maldonado, por la cantidad de $933,872.50.