El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ha reclamado encargarse del tema de los subsidios a la industria hotelera y así lo consignó ayer en una ponencia ante la Comisión de Energía del Senado, que evalúa una medida que revertiría unos cambios legislados a estos subsidios en el 2016.

Aunque el DDEC no participó de la vista pública presidida por el senador Larry Seilhamer, sí envió un memorial en el que Gabriel Maldonado González, asesor legal de la entidad, sostuvo que el tema de los subsidios se debe atender como parte de la evaluación del Código de Incentivos que se supone que en cualquier momento sea sometido por La Fortaleza a la Legislatura.

La discusión de ayer giró en torno al Proyecto de la Cámara 1608 de su presidente Carlos Méndez y del representante Néstor Alonso. La medida busca revertir los alcances de la Ley 22-2016, que restringió los subsidios a la industria hotelera.

Entre otras cosas, la ley 22-2016 aumentó el número de habitaciones que debe tener un hotel, condohotel o parador para gozar de los subsidios, le puso una fecha de caducidad al subsidio y requirió la instalación de contadores individuales para locales que superan los 1,000 pies cuadrados. En la vista, personal de la AEE reconoció que no ha podido ejercer a cabalidad la ley, precisamente por la resistencia mostrada por los hoteleros.

En su ponencia, el DDEC consigna que favorece el Proyecto de la Cámara 1608 que elimina el requisito de tener contadores independientes para espacios mayores de 1,000 pies cuadrados y establece que se concederán subsidios por instalaciones sin importar si son operadas o no por la hospedería y sin considerar sus dimensiones, en alusión a negocios de marcas reconocidas que se instalen en los predios de la hospedería.

Según el Negociado de Energía, el subsidio a los hoteles les costó a la corporación pública -y por ende a todos los ciudadanos-, $5.7 millones en el año fiscal 2016 y $5.4 millones en el año fiscal 2017.

Al expresarse a favor de la medida, el Negociado de Energía argumentó que el proyecto propuesto afectará positivamente al turismo.

“Al extender el tipo de negocio que puede solicitar un incentivo y eliminar el requisito de límite de pies cuadrados máximo que existe, amplía la base de personas o entidades que podrán acogerse o beneficiarse del subsidio o incentivo”, reza una ponencia firmada por el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés, quien argumentó también que resulta positivo ahorrarle al concesionario el tener que adquirir un contador separado.

La Asociación de Hoteles y Turismo, que cabildeó a favor de la medida, naturalmente favoreció el proyecto y así lo presentó el presidente de la Junta de Directores, Pablo Torres.

Seilhamer le preguntó específicamente cómo se afectaría un hotel si un restaurante de lujo o una farmacia de gran tamaño dentro de sus instalaciones dejan de recibir el subsidio.

Torres le respondió que la industria hotelera es “susceptible, sensible y variable” y que los hoteles procuran asociarse como restaurantes y otros negocios de grandes cadenas para hacer su negocio más atractivo.

“El gasto de operaciones en Puerto Rico es muy grande y los hoteles tratan de mitigar”, dijo Torres. “Es una tendencia: asociarme con una marca porque me trae más prestigio, demanda”, agregó al argumentar que no son solamente las habitaciones (el atractivo) sino “las facilidades que están dentro de los hoteles”.

En un aparte con El Nuevo Día, Seilhamer reconoció que el DDEC tiene la información precisa para determinar el retorno de inversión de incentivos hoteleros.

“Lo prudente sería que dentro de ese ejercicio que haga el DDEC, que se haga ese ejercicio matemático para ver si vale la pena conceder ese subsidio o no”, dijo.