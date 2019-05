La Cámara de Representantes dio paso esta tarde, con 39 votos a favor, un proyecto de ley que establecería una pena fija carcelaria de tres años por el delito del acoso sexual en el empleo o lugares de estudio.

La medida regresa ahora al Senado luego de sufrir enmiendas.

Se opusieron a la medida los populares Luis Ortiz Lugo, Luis Vega Ramos, Jesús Santa, José ‘Conny’ Varela, Javier Aponte Dalmau y Ramón Luis Cruz Burgos.

Sí votó a favor el representante independentista Denis Márquez.

“En principio, ese asunto de aumentar penas como regla general no tiendo a favorecerlo, pero tengo que reconocer que, en los temas de acoso sexual, violaciones, en los temas de hostigamiento sexual y violencia de género, tiendo a favorecerlo siempre con la misma salvedad de que esto no resuelve la complejidad del problema”, dijo el legislador.

Márquez reconoció que se trata de una contradicción.

“Las víctimas tienden a ser mujeres y se trata de una relación de poder”, dijo.

En el caso Vega Ramos, insistió en que recrudecer penas no es la solución.

“El enfoque punitivo de penas más altas y fijas de cárcel es uno que no comparto y tratamos de revertirlo en la revisión del Código Penal el cuatrienio pasado”, dijo Vega Ramos. “Pero esta Legislatura adopta esta visión errada… no es disuasivo para ciertas conductas”.

El Código Penal define el acoso sexual como la acción de toda persona que, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, y sujete las condiciones de trabajo, docencia o servicios a su cumplimiento, o mediante comportamiento sexual provoque una situación con conocimiento de que resultará intimidatoria, hostil o humillante para la víctima.

Esta conducta es tipificada como un delito grave que conlleva uno de los siguientes castigos: pena de reclusión de no más de seis meses, multa que no exceda los $5,000 o pena de restricción domiciliaria o de servicios comunitarios que no exceda de seis meses.

El Departamento de Justicia inicialmente se opuso al proyecto de la senadora Itzamar Peña ya que en su versión original se eliminaba la frase "con conocimiento", por lo que la agencia levantó bandera sobre cómo ese cambio podría incidir en el debido proceso de ley de todo imputado de delito. La frase "con conocimiento" fue restituida por el Senado antes de que la medida fuera aprobada unánimemente.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres favoreció el proyecto.