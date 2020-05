El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, y los tres aspirantes a la gobernación de su partido hicieron un llamamiento a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que vete el proyecto que establece un nuevo Código Electoral debido a “las graves consecuencias que tendría sobre la democracia puertorriqueña”.

“La relevancia y seriedad de la democracia en los países que lo consignan en su ordenamiento constitucional y en su modo de vida colectiva, jamás permite cambiar unilateralmente las leyes electorales cuando ya el proceso ha comenzado, cuando los ciudadanos ya han radicado sus candidaturas basado en las reglas y leyes existentes y otros ciudadanos optaron por no hacerlo”, indica la carta de tres páginas enviada a la gobernadora.

“Cambiar las reglas de juego por un sólo partido político sin lograr el consenso con los demás a menos de seis meses de unas elecciones cuando ya ha cerrado el registro de candidaturas no es sólo un precedente peligroso que Puerto Rico superó hace ya 40 años, sino que constituye una violación a los derechos sagrados de igual protección de las leyes articulados en las constituciones de Puerto Rico y los Estados Unidos”, agrega.

Torres, así como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; el senador Eduardo Bhatia y el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, le recordaron a la gobernadora que su compromiso fue aprobar un proyecto de ley que tuviera consenso entre los partidos políticos.

El proyecto del Senado 1314 regresó a ese cuerpo legislativo para que se enmendara y se eliminara toda la sección que alude a un proyecto piloto para que en noviembre próximo puedan votar por internet las personas ciegas y con otros impedimentos o problemas de movilidad.

Pero Torres y los aspirantes a la gobernación del PPD le recalcaron a la gobernadora que la pieza legislativa no es enmendable. “No es una medida legislativa viable o enmendable si se tienen presentes los valores y principios democráticos en su máxima expresión”, sostiene la carta.

El grupo indicó que el voto por internet no es “la única amenaza” del proyecto legislativo.