El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, sostiene que la mudanza del mensaje del presupuesto del gobernador Ricardo Rosselló, del hemiciclo de la Cámara de Representantes a un local en Ponce viola la Constitución.

Por esta razón, y al argumentar también que se trataría de un acto político, las delegaciones populares de Cámara y Senado han dicho que no van al mensaje. Tampoco asistirán los legisladores independentistas ni el senador independiente José Vargas Vidot.

"No. No voy a asistir. No lo tenía en agenda y tengo compromisos en Comerío. Y es un domingo, no", dijo Vargas Vidot.

Bhatia sostiene que en la sección 17 del Artículo III de la Constitución (Poder Legislativo) se dispone que el gobernador solo podrá convocar a la Asamblea Legislativa fuera del Capitolio "en casos de invasión, rebelión, epidemia o cualesquiera otros que provoquen un estado de emergencia". Agrega que para convocar a los legisladores fuera del Capitolio se tiene que tener la autorización de la Asamblea Legislativa.

Argumentó que los trabajos en el techo del hemiciclo de la Cámara de Representantes, razón dada por Rosselló para no dar el mensaje en el Capitolio, no constituye una emergencia. El senador popular agregó que el hemiciclo del Senado está disponible.

Precisamente hoy, Bhatia envió una carta al secretario del Senado, Manuel Torres, notificando que los populares no irán al mensaje. En su escrito, Bhatia alude a supuestas expresiones hechas ayer por el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, quien dijo en un programa de radio que el mensaje del presupuesto se trataba de un evento político. Bhatia sostiene que la Constitución dispone que sólo se utilizarán instalaciones públicas y fondos públicos para fines públicos.

Esta tarde, Ríos le contestó a Bhatia por comunicado de prensa.