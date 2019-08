El portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, defendió esta mañana sus 33 viajes en los primeros 26 meses del cuatrienio al sostener que a raíz de su participación en cerca de una decena de organizaciones de legisladores en Estados Unidos puede radicar legislación local y gestionar tanto la visita de congresistas como la celebración de convenciones en la isla.

Las dos convenciones se celebrarían en diciembre. Una del Concilio de Gobiernos Estatales (CSG, en inglés) y la otra del Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL, en inglés), organización que preside.

Hoy El Nuevo Día, estudiando informes de gastos de viajes realizados por Ríos entre febrero de 2017 y marzo de 2019, encontró que se han incurrido gastos por $35,043 de fondos públicos en esos viajes. A preguntas, Ríos primero dijo que entendía que el 80% de los gastos los incurrían las organizaciones a las cuales forma parte, pero luego dudó.

“No he mirado los números. No te puedo decir si sí o si no. He hecho las cosas bien, he progresado a nivel nacional y tengo acceso a foros por el bien de Puerto Rico y si le preguntan a la oposición política, como (el senador popular) Eduardo Bhatia o (el representante popular) Ángel Matos, ellos son mis mejores testigos de mi trabajo y de las cosas que he alcanzado”, dijo.

Ambos legisladores populares comparten con Ríos posiciones de lideratos en algunas de las organizaciones.

Ríos es parte del liderato en el Comité Asesor Nacional del CSG, integra el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Gobiernos Estatales (NCSL, en inglés), es síndico de la organización Century 21 y está en la junta de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO, en inglés).

¿No son demasiados sombreros para una misma persona?, se le preguntó.

“He podido balancear y tengo un equipo de trabajo y a un portavoz alterno, Ángel “Chayanne” Martínez que me ha ayudado muchísimo, pero no he estado… con las responsabilidades que tengo, no he estado ausente de la mayoría de las sesiones”, dijo.

La ausencia de Ríos sí se ha sentido, tanto las redes sociales como el Capitolio, durante el convulso verano de 2019. De hecho, salió del país el 26 de junio y no es hasta hoy que regresa. Esa ausencia ha provocado resentimiento entre varios miembros de la delegación penepé como Eric Correa, Evelyn Vázquez y Nelson Cruz Santiago, quienes han cuestionado si debe permanecer en la portavocía de la mayoría.

“Los asuntos del caucus los voy a discutir en el caucus”, se limitó adecir Ríos. Ayer, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo exactamente lo mismo, pero no quiso contestar si Ríos goza de su confianza.

El primer viaje de Ríos durante el verano fue a Idaho el 26 de junio para una actividad de los portavoces de mayoría de senados estatales de Estados Unidos. Luego se movió a la ciudad de Pittsburgh, en Pennsylvania, para una convención del CSG. De allí pasó a Santa Fe, Nuevo México a un evento de la NHCSL.

“Ahí estaba pendiente por lo que estaba pasando en Puerto Rico y si había una votación sobre Pedro Pierluisi”, dijo en alusión a la posibilidad de que el Senado llevara a votación el nombramiento a secretario de Estado. Originalmente, la sesión fue pautada para el 7 de agosto, pero luego se movió para el 5 de agosto.

“Estaba en ‘stand-by’ para regresar a Puerto Rico”, dijo al explicar que, al moverse la sesión para el 5 de agosto, no tenía tiempo para regresar a tiempo a la isla.

La gira de Ríos por Estados Unidos concluyó hoy en el estado de Tennessee tras participar en un evento del Caucus Hispano.

¿Por qué no acortó su estadía en Estados Unidos debió a la crisis política que se vive en Puerto Rico?

“Estaba por regresar cuando se anunció la votación”, contestó al reconocer que la opinión pública “está en contra de lo políticos, aún los que hacemos el trabajo”.

“Pero garantizo que estos viajes benefician Puerto Rico mucho más allá de las cifras que se plantean”, abundó en alusión a los gastos de viaje revelados por El Nuevo Día.

Ríos reconoció que guardó silencio tanto en las redes sociales como al hacerse prácticamente inaccesible a los medios de comunicación durante toda la crisis política del pasado mes y medio, evitando opinar sobre las acusaciones de corrupción contra figuras del gobierno de Ricardo Rosselló, la revelación del chat de Telegram, las protestas contra Rosselló, su eventual renuncia y la controversia constitucional sobre la juramentación de Pierluisi como gobernador.

Varios correligionarios denunciaron su silencio y se quejaron sobre cómo ellos sintieron la presión política mientras Ríos viajaba.

“Todo el mundo cogió la candela. Lo que afecta a uno, afecta a todos”, dijo Ríos, quien contestó con un “yo respeto la Constitución” cuando se le preguntó si favorecía que Pierluisi se mantuviera como gobernador.

¿Qué significa eso? Él la interpretó de una manera y el Tribunal Supremo de otra, se le dijo.

“Y el Supremo tiene la última palabra. Soy abogado y tengo que obedecer las reglas de los abogados”, contestó. “Coincido con lo que está claro y Pierluisi lo aceptó”.

Sobre la incumbencia de Wanda Vázquez como gobernadora, Ríos dijo que ella está “ahí por la Constitución”.

¿Debe mantenerse en el puesto?, se le preguntó.