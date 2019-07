La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, tildó hoy, viernes, de “canalla” y “machista” al gobernador Ricardo Rosselló Nevares por los insultos hacia ella que lanzó el primer ejecutivo junto con altos funcionarios en el gobierno mediante el escandaloso chat de Telegram.

“Eres un machista, eres un abusador, eres un cobarde y eres una persona que no merece ocupar la silla que ocupas. Con tus palabras lo que haces es generar violencia”, exclamó la alcaldesa en una conferencia de prensa en el Coliseo Roberto Clemente.

Carmen Yulín se expresa sobre los comentarios de Ricardo Rossello en el chat de Telegram Carmen Yulín se expresa sobre los comentarios de Ricardo Rossello en el chat de Telegram. Posted by El Nuevo Día on Friday, July 12, 2019

“Un adulto cuando tiene estrés busca formas positivas de canalizarlo. Un canalla le dice ‘puta’ a la mujer. Un cobarde se esconde tras las redes sociales para tratar de denigrarme a mí, a la señora Mayra López Mulero, a la señora Mark Viverito y sabrá Dios cúantas otras más”, añadió.

Cruz Soto dejó claro que “pedirle la renuncia al gobernador es perder el tiempo” y se refirió al gobierno actual como una administración que no está apta para gobernar.

“En el día de ayer yo observe el teatro orquestado y mal orquestado del gobernador de Puerto Rico donde articula las siguientes palabras: perdón no lo volveré a hacer nunca más. Esas son las palabras que un hombre maltratante le dice a su pareja para convencerla de que no lo deje. […] De aquellos que no tienen la valentía de ser suficientemente hombres”, sostuvo la alcaldesa.

De igual forma, Cruz Soto añadió que simpatizantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) la han contactado hoy para expresarle su descontento y vergüenza por las expresiones de Rosselló Nevares a través del chat.

“A esos miles de personas del PNP, que me han escrito en el día de hoy diciéndome lo avergonzados que se sienten, y a las miles de mujeres a quienes se nos insultó sepan que hay un mejor país”, expresó. “Pero a los miembros del PNP pueden levantarse, indignarse y no ser tan cobardes del hombre que insulta a las mujeres”.

La jefa de la ciudad capital insistió, reiteradamente, en que el gobernador no la representa y que debería renunciar a su puesto. Sin embargo, sostuvo que “sé que te vas a aferrar a él, porque eso hacen los cobardes”.

La alcaldesa con semblante notablemente molesto y con indignación aseveró que – contrario al ex monitor federal Arnaldo Claudio, que ya refirió las conversaciones al Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) – esperará a que terminen de filtrarse todas las conversaciones del controversial chat para, entonces, determinar si acudirá o no a las autoridades federales.

“Poco respeto en el Congreso”

Cruz Soto abordó, además, el tema de los arrestos que realizo el FBI esta semana destacando que el gobernador confirmo las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha mantenido un discurso contra los políticos del país a quienes tilda de “corruptos”.

“¿Con qué cara ahora habla el gobernador de Puerto Rico sobre los cambios y falta de dinero para las escuelas cuando se lo están robando? Fíjate como la comisionada le está pidiendo al secretario de Salud que arranque para Washington para que diga que todo está bien y así recibir los fondos. Eso es una vergüenza”, sostuvo la alcaldesa.