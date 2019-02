La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, criticó a la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares por usar la crisis humanitaria y política en Venezuela para fines partidistas y se expresó en contra de una intervención foránea en este país caribeño ya que entiende que los problemas allí deben ser resueltos por sus propios ciudadanos.

Cruz Soto hasta criticó el éxito o la efectividad de las intervenciones del gobierno puertorriqueño en el problema venezolano al caricaturizar las controversias públicas que han surgido por el “avión que se perdió” con ayudas para los venezolanos y el “barco que no tiene permisos” para atracar o navegar en las aguas territoriales de Venezuela.

Con estos comentarios la funcionaria hacía referencia a la errada afirmación del secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, alegando que habían logrado que un avión aterrizara con los suministros en territorio venezolano y a la intervención que hizo el Ejército venezolano con una embarcación con ayudas que supuestamente atracaría en la localidad de Puerto Cabello.

“Lo que debemos buscar aquí, como miembros de una comunidad latinoamericana internacional, es una solución de conversación, y no de agresión; una solución de comunicación y no de intervención”, dijo la alcaldesa en una conferencia de prensa en la que anunció la creación de una nueva unidad motorizada en la Policía Municipal de San Juan.

“Cuando la vida de la gente está en peligro, uno no juega a la república ni a la política. Cuando en Vieques hay supermercados vacíos y hay sobre 30,000 techos azules y más de 2,000 ‘rape kits’ sin analizar y hay que cuerpos (cadáveres) sin atender, algunos en estado de composición; cuando el sistema energético está frágil; cuando el secretario (de Seguridad Pública, Héctor) Pesquera dice que no sabe si hay dinero para la nómina de marzo... El enfoque debe estar en este país (Puerto Rico)”, añadió la alcaldesa.

La ejecutiva también reaccionó a las críticas que ha recibido de líderes del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) por su silencio sobre el tema de Venezuela. Indicó que, precisamente, ese empeño del liderato penepé por sus expresiones muestran que han manejado el tema como “un asunto político” partidista y en un intento por obtener alguna ventaja electoral.