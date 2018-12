En medio de la entrevista, Carmen Yulín Cruz pide que le hagan llegar su teléfono celular, para asegurarse de que lee correctamente y se entiende en todo su significado la cita a la que quiere referirse del fundador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Muñoz Marín. “Con mi partido contra mi pueblo, ¡no! Con mi pueblo contra mi partido, ¡Dios no permita que sea necesario! Con mi partido y con mi pueblo, contra el dolor de mi pueblo”, cita Cruz a Muñoz Marín.

La frase la dijo Muñoz Marín en el 1941, tres años después de haber fundado el PPD luego de haber sido expulsado del Partido Liberal por ser, en aquel tiempo, independentista.

Cruz, alcaldesa de San Juan, la cita en estos días para ilustrar la coyuntura en que se encuentra ella a medida en que el calendario sigue avanzando inexorablemente hacia las elecciones del 2020.

No se puede negar que, guardando las distancias entre Muñoz Marín y Cruz, la cita tiene cierta resonancia con lo que vive hoy la alcaldesa de San Juan.

Cruz decidió ya que va a aspirar en el 2020. Pero no sabe todavía si para la gobernación o para comisionada residente en Washington (lo anunciará el Día de la Abolición de la Esclavitud el 22 de marzo próximo) y en este momento ni siquiera está segura de que pueda ser bajo la insignia del PPD, donde no es secreto que enfrenta un ambiente complicado, por figuras que la consideran más independentista que popular.

Cruz es consciente de eso y dice sin titubear que si no encuentra espacio para sus propuestas en el PPD, se va con su música a otra parte. “Muñoz Marín salió de un partido y armó el PPD. Dijo: ‘Quédense con la insignia, yo me voy con la gente’. Yo no me quiero ir de la insignia, pero en mi corazón está el dolor de la gente”, dijo Cruz, en el podcast de entrevistas de este periodista.

Cruz está consultando su futuro político con personas y organizaciones dentro y fuera de Puerto Rico y dentro y fuera del PPD.

De dichas consultas, desarrolló un plan de 11 puntos de lo que ella llama “la alianza puertorriqueñista”, que planteará a las estructuras populares. Si esa agenda no encuentra espacio en el PPD, formará otra organización para promoverla.

“Espero no tener que hacer esa decisión, pero estoy clara en cuál sería mi elección”, sostuvo Cruz, quien es alcaldesa de San Juan desde que derrotó al exalcalde Jorge Santini en las elecciones de 2012. “El país marcará esa agenda”, respondió Cruz a los planteamientos de en qué momento decidiría que ya no es bienvenida en el PPD.

Combate a la Junta Fiscal

El principal punto en la agenda que Cruz planteará al PPD y a Puerto Rico sería de oposición a la Junta de Supervisión Fiscal, de la que dice que se le puede combatir quitándole las asignaciones de fondos del gobierno puertorriqueño y cabildeando en Washington por su derogación. Asegura que ha encontrado ambiente fértil para la derogación de la Junta en importantes figuras del legislativo estadounidense, entre estos el senador independiente Bernie Sanders.

Cruz también le propone al PPD oponerse a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), impulsar un sistema de salud universal con el modelo de pagador único, educación con perspectiva de género y combatir la pobreza mediante un plan de desarrollo económico que incluya la eliminación de las leyes de cabotaje y la imposición de mayores impuestos a las empresas foráneas, entre otros.

Sobre el status, Cruz, quien cree en la libre asociación de Puerto Rico con Estados Unidos, propuso que el PPD se comprometa con el mecanismo de asamblea constituyente, que ya estaba entre los compromisos de ese partido en la campaña de 2012, pero no se cumplió. “Esa es una agenda que el PPD va a tener problemas con que el país crea, porque tuvimos Cámara, Senado y gobernación y había un compromiso, pero no se actuó. Esa es la verdad”, dijo.

Cinco miembros del PPD han manifestado ya su interés en aspirar a la gobernación en el 2020. Estos son el senador Eduardo Bhatia, el exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza, los alcaldes de Isabela, Carlos Delgado Altieri, y de Comerío, Josean Santiago, y el exsenador Roberto Prats.

Cruz dijo que no ha visto en ninguno de ellos compromiso con todos los puntos de su agenda, aunque sí con partes. Pero, declaró que la agenda “no es una cafetería” en la que se pueda escoger una parte del menú y otra no. “Es una agenda de transformación que tiene que ir sólida”, dijo Cruz, quien acentuó que, por ejemplo, Bhatia apoya la transformación energética, pero privatizando la AEE, a lo que ella se opone.

Cruz aseguró que si surgiera algún candidato popular comprometido con su agenda lo apoyaría, pero, agrega, “hasta ahora no he visto esa persona”.

“Quien yo conozco que tiene esa agenda (completa) es el país y yo soy reflejo de esa agenda. ¿Dónde yo le puedo servir a esa agenda mejor? Eso está por decidirse”, sostuvo la alcaldesa.

Cruz dijo que es consciente de que para postularse para Washigton tendría que ser “en equipo” con algún otro popular, pero en este momento no siente afinidad de ese nivel por ninguno de los que han manifestado su interés en aspirar a la gobernación.

“El país quiere una transformación, no quiere más de lo mismo, y yo siempre he sido clara de que para más de lo mismo yo no quiero aspirar y también he sido clara de que no es el nombre, que es la agenda y dónde yo puedo servir mejor a esa agenda”, señaló.

Tres dirigentes populares reaccionaron ayer con mucha cautela a las palabras de Cruz, lo cual ilustra la situación muy delicada en que pondría al PPD la deserción de la cual, sin duda, es una de sus figuras más importantes.

Nadie sabe exactamente cuánto apoyo tiene Cruz en las filas del PPD, pero la última Encuesta de El Nuevo Día reveló que en este momento es la favorita de los populares para aspirar a la gobernación, con 30% de apoyo.

El senador Bhatia obtuvo 24%y el exsenador Prats, 17%.

Independientemente del apoyo que tenga, cualquier popular que se vaya con la alcaldesa a otra organización política podría hacerle un hoyo mayúsculo a la formación, que perdió las elecciones de 2016 por solo 2.93% y ganó en el 2012 por menos de un uno por ciento.

Manos de seda

Eso explica, por lo tanto, la actitud de manos de seda con que reaccionaron ayer dirigentes populares a los que se planteó la posiblidad de que Cruz abandone el PPD para los próximos comicios.

“Todo aquel que le quiera servir al país a través de nuestra institución es bienvenido. Yo estoy seguro que la alcaldesa tiene mucho que aportar a nuestro partido y al país, y bienvenida la discusión de ideas, propósitos y aspiraciones en el Partido Popular”, dijo el presidente de la colectividad, el senador Aníbal José Torres, quien no quiso analizar la posibilidad de que Cruz deje el partido por considerarlo “un escenario especulativo” en este momento.

El representante Jesús Manuel Ortiz, allegado al exgobernador Alejandro García Padilla, quien tuvo grandes confrontaciones con Cruz, dijo que una posible salida de la alcaldesa sanjuanera del PPD es un escenario que la colectividad “tiene que evaluar con mucha rigurosidad”.

“Sin duda, sería una situación que el partido tiene que evaluar con mucha rigurosidad porque es un candidato que cambia de un partido a otro movimiento. Por lo tanto, el efecto que podría tener en el Partido Popular es distinto al que han tenido candidatos que surgen de fuera de las líneas del PPD, como en el 2016 (con los candidatos independientes a la gobernación Manuel Cidre y Alexandra Lúgaro)”, sostuvo Ortiz, quien cree que en este momento “es muy difícil anticipar” cuántos populares se irían con Cruz a otra movimiento.

El exsenador Roberto Prats, aspirante a la gobernación en el 2020, también habló con mucha cautela de las palabras de la alcaldesa de San Juan.

“Si la alcaldesa decide aspirar, a mí me gustaría que lo hiciera dentro del Partido Popular. Es una decisión muy personal de ella porque ella es miembro del Partido Popular y no entiendo por qué irse a otro lugar”, sostuvo Prats.

Prats también manifestó que no tendría problema con hacer pareja con Cruz si ella resulta electa en una primaria para ser la candidata popular a Washington. “No interferiría con el derecho que tienen los populares de expresarse democráticamente en las urnas. Los tiempos de escoger candidatos se acabaron”, dijo Prats.

La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró con este artículo.