La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María Milagros Charbonier, avaló hoy la determinación del gobernador Ricardo Rosselló de solicitar que se retire de todo trámite legislativo el proyecto de libertad religiosa aprobado el martes por la Cámara de Representantes, así como la medida que prohibía las terapias de conversión.

“Ambos coincidimos en que se había creado un ambiente peligroso en la sociedad y uno tiene que mirar eso. Nadie quiere eso y menos un gobernador que ha estado todo el tiempo dando la cara por los sectores más vulnerables, creando legislación para estos sectores vulnerables…pero cuando se trata del sector religioso los ánimos se sublevan”, señaló Charbonier en entrevista telefónica.

Charbonier descartó la posibilidad de que se radique una nueva medida legislativa -el proyecto en discusión era uno presentado por el Gobernador- para establecer las guías sobre la libertad religiosa. “No anticipo nada”, dijo al recordar que Rosselló firmó una orden administrativa para “establecer las guías para la protección de la libertad religiosa en la Rama Ejecutiva”.

Como parte del proceso para el retiro de la medida, el portavoz de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, explicó que en la sesión de hoy le solicitaron al Senado la devolución del proyecto de libertad religiosa. Una vez el Senado acceda, la medida será devuelta a la Comisión de lo Jurídico y será dejado ahí. No será hasta que el Gobernador haga la petición oficial por escrito al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, que entonces se procedería a retirar la medida, tal y como requirió el Primer Ejecutivo.

Rodríguez Aguiló recalcó que la petición del Gobernador tiene que ser a través de una carta y no mediante publicaciones en redes sociales, como Twitter, Instagram o Facebook. “Cuando llegue la carta, entonces nosotros lo vamos a retirar”, indicó tras señalar que de no recibirse la carta, la medida se quedaría en la Comisión de lo Jurídico.

Charbonier, cuya Comisión tuvo a cargo el análisis de ambas medidas, indicó que “le agradezco (al gobernador) que me haya hecho parte de esa posibilidad de llegar a ese consenso. Tengo que decir que él lo intentó y pues, todo esto es así. Yo creo que la situación de la mala interpretación de lo que constituía el proyecto por algunos sectores ideológicos creó una situación en el pueblo de Puerto Rico…".

“El interés de él es que haya paz social y que no se discrimen contra nadie y el mío también…y no me arrepiento ni por un segundo de haber respondido a su llamado, porque todo lo que yo pueda hacer en bienestar de mi pueblo, todo lo que yo pueda hacer positivo, lo voy a hacer”, señaló la representante.

Tras lo ocurrido se convocó un caucus en el que se discutió la solicitud del Primer Ejecutivo. “Reconocen (los compañeros representantes penepés) que el proyecto era constitucional, pero en pro del bienestar y la paz social creo que el Gobernador tomó la mejor decisión y yoavalo esa decisión”, puntualizó.

La senadora Zoé Laboy, presidenta de la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado, celebró la decisión y le agradeció a Rosselló. “Creo que aquí lo importante es que es Puerto Rico el que gana. Estos dos proyectos eran malos para Puerto Rico y lo dije desde un principio, así que gana Puerto Rico. Le agradezco al Gobernador que haya tomado la determinación de retirar los proyectos”, señaló.

“No todos los gobernadores tienen la valentía de reconocer que lo que hice lo tengo que enmendar…Mis votos a favor o en contra no están basados en si pierdo o gano votos…sino de lo que creo que es bueno para Puerto Rico y hoy celebro”, agregó Laboy que había adelantado que emitiría un informe negativo sobre la medida. Prefirió no entrar en las razones del Gobernador para solicitar la devolución de las medidas.

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, catalogó lo ocurrido como una vergüenza. “Es un bochorno monumental que la buena humanidad en Puerto Rico y hasta la opinión pública del mundo haya obligado al Gobernador al patético gesto de rendirse retirando lo que el mismo presentó. En el caso de la Cámara es peor y más patético, porque van a retirar hoy lo que hacen 48 horas aprobaron haciendo uno de los ridículos más grandes en la historia legislativa del país”, señaló.