El aspirante a candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, aprovechó la semana de la mujer no solo para enviar felicitaciones sino también para abogar por “adelantar” derechos para ellas.

Acompañado de sus dos hijas, Astrid y Patricia, el también alcalde de Isabela, aparece en un vídeo abogando por paga igual para las mujeres, respeto a sus decisiones y mayores derechos labores, entre otras cosas.

“Felicitarla por su día no es suficiente. Hoy me convierto en la voz de mis hijas, Astrid y Patricia, y de mi nieta Angelina para decirte que no solamente merecen que las felicites por ser el día de la mujer, también luchemos junto a ellas para adelantar”, dice el alcalde en un vídeo de poco más de un minuto en el que camina de manera relajada por lo que parece ser un parque de San Juan.

“Adelantar es que se le pague a ellas lo mismo que a los hombres, cuando hacen el mismo trabajo. Adelantar es luchar para que se respeten sus derechos laborales cuando estén embarazadas. Adelantar es que se respeten sus decisiones. Que cuando dicen que no es no. Adelantar es que asumamos las mismas responsabilidades que ellas. Adelantar es enseñarle a tus hijos varones a respetar a la mujeres. Adelantar es promover la igualdad de oportunidades para ellas”, sostiene el alcalde.

Este es el segundo vídeo que Delgado Altieri difunde por las redes sociales tras anunciar el año pasado que busca ocupar el primer puesto electivo del país. El primer vídeo enviado a través de las redes fue durante la época navideña en el que invitó a la ciudadanía a conocerlo.