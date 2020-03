“Chocante”.

Así describió el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día que lo colocan empatado con la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la contienda primarista.

Por tanto, el ex comisionado residente señaló que los resultados de la medición le sorprendieron.

De acuerdo con La Encuesta, que se realizó entre el 21 y 25 de febrero, Vázquez Garced tendría el respaldo del 48% de los electores novoprogresistas, mientras que Pierluisi contaría con el apoyo del 47 %, lo que representa un empate ténico.

“Me sorprende el resultado de esa encuesta porque no es consistente con lo que yo he visto en la calle. Yo he visitado prácticamente 60 pueblos, algunos en varias ocasiones, he compartido con el pueblo y con los líderes de la base del partido y lo que yo veo en la calle y he visto en las encuestas y sondeos a los que he tenido acceso es que, dentro del PNP, tengo una ventaja cómoda”, estableció en una entrevista con este medio.

Según Pierluisi, esas mediciones lo colocan con el respaldo de siete de cada diez electores de la Palma. No obstante, reconoció que La Encuesta sirve como un impulso a su campaña.

“Para mi fue chocante, pero yo tengo experiencia en estas cosas y lo importante es utilizarlo como avivamiento y estar seguro de que echamos el resto”, defendió.

Sobre si nuevamente está encaminado a una derrota primarista como la que vivió en 2016 frente a Ricardo Rosselló, Pierluisi subrayó que esta vez las circunstancias son distintas.

“En aquel entonces el partido estaba dividido en términos de la preferencia de los militantes y así terminó con un 2% de ventaja de Ricardo Rosselló. Ahora lo que yo veo es que en la calle es a todos los líderes identificándose conmigo”, resaltó.

La Encuesta también reflejó que un 49% de los electores inscritos afiliados al PNP dice que “casi seguro votaría por él”. Mientras, si Vázquez Garced fuese la candidata en la papeleta, un 39% de los electores inscritos afiliados al PNP dice que sería “casi seguro” que votarían por ella.

Sobre este resultado, Pierluisi indicó que responde a que la base del PNP reconoce su liderato y activismo por la estadidad.