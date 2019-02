Los bustos de los exgobernadores Luis Fortuño y Alejandro García Padilla fueron colocados hoy, jueves en sus bases en el tercer nivel del Capitolio.

Esta tarde personal de la Superintendencia del Capitolio se dio a la tarea de colocarlos, justo frente a la oficina del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Eddie Charbonier. Los dos bustos fueron tapados con un pedazo de tela azul.

La Superintendencia del Capitolio no ha provisto los costos de ambos bustos, pero se supo que el precio no supera los $100,000, por lo que no se requirió de un contrato para que la compañía Julissa Casting los confeccionara.

Los bustos serán develados en una actividad a celebrarse en La Rotonda a partir de las 11:00 a.m. del 25 de febrero.