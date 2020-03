La comisionada residente Jenniffer González afirmó sentirse agradecida con el pueblo tras resultar como la figura política con la impresión más positiva, según los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día.

“Yo agradezco al pueblo de Puerto Rico la percepción que tiene sobre el trabajo que hemos estado realizando estos tres años en Washington, las cosas que hemos logrado hacer aún en tiempos de adversidad y lo claro y contundente que es que el pueblo respalda mi candidatura en términos de la percepción en contra de aquellos que aspiran y que tienen números bien negativos”, dijo González en entrevista con El Nuevo Día.

La funcionaria, quien acumuló un 41% entre quienes tienen un sentir “muy” o “algo” positivo hacia ella, aseguró que considera que este tipo de encuestas son una herramienta útil para intercambiar impresiones y evaluar la percepción del pueblo.

“Siempre hay diferencias sobre las muestras, la metodología, pero son herramientas importantes que todos los políticos utilizamos para ver dónde está el trabajo. La tomo (La Encuesta) como un mandato a seguir echando el resto por Puerto Rico”, añadió.

Según La Encuesta, el 22% de los encuestados evalúa a González de una manera “neutral”, mientras el 36% tiene una opinión desfavorable de ella, bien sea “muy” o “algo” negativa. La funcionaria no expresó preocupación sobre este último resultado y destacó los desfavorables números de Aníbal Acevedo Vila, quien es el candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático y resultó con 21% de evaluación positiva, 25% “neutral” y 53% negativa.

“Yo lo veo bien sencillo, hay un 53% que no quiere a Aníbal Acevedo Vilá y que el pueblo vea y me reconozca a mí como la única figura política en Puerto Rico con esos números, incluyendo los partidos políticos, yo lo veo con mucha humildad, con mucho compromiso de trabajo y con ganas de seguir echando el resto por la isla”, señaló la comisionada, que obtuvo 1% más que el Partido Nuevo Progresista en ese mismo renglón.

“Una de las cosas que a mí me queda bien clara es que el pueblo no quiere regresar al pasado con candidatos que no adelantan nada para Puerto Rico y que han quedado con números tan negativos en esa encuesta… Tomo esta herramienta como una de trabajo y, obviamente, que me evidencia que el pueblo de Puerto Rico tiene una malísima impresión sobre Aníbal Acevedo Vilá”, agregó.

En cuanto a los resultados de la Encuesta de El Nuevo Día sobre la imagen del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, donde un 53% de los participantes en toda la isla dijo que desaprueba su labor, la comisionada se limitó a reiterar que “las encuestas son herramientas de trabajo que miden distintos asuntos en un momento dado” y pueden cambiar.

“Todos los políticos debemos recoger esos números como herramienta y combinarlos con aquellas que tengamos nosotros a nuestro haber”, agregó.