El contralor electoral, Walter Vélez Martínez, informó que en los próximos días su agencia radicará recursos en el Tribunal de San Juan para cobrar el dinero que falta por concepto de multas impuestas a aspirantes, candidatos y comités de acción política.

Vélez Martínez detalló en un comunicado de prensa que todavía el 21% de las multas impuestas tras el proceso de auditorías que realizó la Oficina del Contralor Electoral al evento electoral del 2016 no han sido pagadas.

El total de las multas impuestas ascendió a $449,901.00 y el 79% por ciento ya fueron pagadas o se encuentran en cumplimiento con el plan de pago establecido.

“Ya agotamos los remedios administrativos dispuestos en ley. Se han realizado varias gestiones de cobro e incluso, se les informó la intención de acudir al tribunal. Sin embargo, estos comités o candidatos no han cumplido con las regulaciones relacionadas al financiamiento de las campañas ni han respondido a las comunicaciones de nuestra agencia, por lo que no nos queda otra alternativa”, señaló el contralor electoral.