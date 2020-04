La jefa interina de la División de Compras del Departamento de Salud, Diana Meléndez, reconoció esta tarde que desconocía que la empresa 313 LLC, a la que la agencia le compró pruebas rápidas de COVID-19 al parecer a sobreprecio, había modificado su objetivo corporativo pocos días antes de firmar el contrato.

El Nuevo Día reveló el 5 de abril la compra de estas pruebas para detectar el novel coronavirus, conocidas como Nova Test. Las primeras 1,500 se vendieron por $46 cada una en una transacción completada el 20 de marzo y las otras 100,000 se vendieron por $36 cada en una transacción el 24 de marzo. Entre las dos, totalizaron $3.6 millones.

Durante su interrogatorio esta mañana en las vistas públicas de la Comisión de Salud, el representante Juan Oscar Morales llevó a Meléndez a reconocer que la exsecretaria Auxiliar de Administración de Salud, Adil Rosa, fue quien le refirió la empresa, luego de que esta funcionaria obtuviera una presentación de la empresa Zogen Genética, distribuidor autorizado de la empresa china Atlaslink, que fabrica las pruebas rápidas.

El 18 de marzo de 2020, dos días antes de que Salud le hiciera la primera compra, la compañía 313 LLC presentó una resolución corporativa en la que enmendó sus objetivos corporativos para incluir, entre ellos, los servicios e industria de la salud.

Meléndez reconoció que 313 LLC no estaba registrada en el registro de licitadores de la Administración de Servicios Generales y reconoció también que desconocía que la empresa, previo a este cambio, se dedicara a informática.

La empresa, que no había tenido contratos gubernamentales previo al acuerdo de venta de pruebas al Departamento de Salud, tenía también entre sus propósitos corporativos los campos de tecnología, construcción, rehabilitación de infraestructura y mantenimiento.

“¿No le pidieron el certificado de incorporación al Departamento de Estado?”, le preguntó Morales.

“No se verificó porque se pudo indagar en el Departamento de Salud (que existía)”, le contestó Meléndez.

¿Para la venta de equipo médico?, le insistió Morales.

“No sé para qué estaba inscrito”, le respondió Meléndez. “No lo sabía”, abundó a la pregunta de si sabía que la empresa había cambiado sus objetivos corporativos.

“¿Ve bien que una compañía de informática venda pruebas rápidas de Covid-19?”, le preguntó Morales.

“No”, contestó Meléndez.

Morales había dicho la semana pasada que, como parte de su pesquisa, indagaría sobre la compra de pruebas a 313 LLC.

El Nuevo Día había revelado que los precios por unidad eran muy superiores a los que ofrecen otras empresas en el mercado. Al momento de estas dos transacciones, las pruebas no habían sido autorizadas por la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Esa autorización se concretó el 7 de marzo. No obstante, empresa ha insistido que la FDA había flexibilizado las regulaciones de distribución para estas pruebas y que en el momento en que vendieron los kits al gobierno de Puerto Rico no se necesitaba esa autorización de la agencia federal.

El Departamento de Salud autorizó un pago por adelantado de 60% a 313 LLC y la exsecretaria Concepción Quiñones de Longo dijo en la primera fecha de vista públicas, que no fue transmitida, que desconocía que la empresa había cambiado el 18 de marzo sus objetivos corporativos.