Washington - El gobernador Ricardo Rosselló Nevares afirmó hoy que pudo llevarle anoche directamente al presidente Donald Trump la petición que tiene pendiente desde enero para dialogar con él sobre los obstáculos que considera que el gobierno federal impone al proceso de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico tras el huracán María.

Rosselló Nevares dijo esta mañana que Trump le indicó que atenderá el asunto una vez regrese de su reunión cumbre de esta semana en Hanoi, Vietnam, con el líder norcoreano Kim Jong-Un.

La breve conversación se dio durante la cena que el presidente Trump ofreció anoche a los miembros de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos.

“Tuve la oportunidad de hablar con el presidente y pedirle personalmente la reunión para atender la lentitud de los recursos de FEMA en los trabajos de recuperación y de plantear que los obstáculos impuestos en Puerto Rico no se imponen en otros estados. Se comprometió a atender el asunto una vez regrese de su viaje a Hanoi”, indicó Rosselló, quien participa esta mañana de una sesión de trabajo en la Casa Blanca entre los gobernadores y funcionarios del gobierno de Trump.

Rosselló dijo que pudo dialogar también con el vicepresidente estadounidense, Michael Pence.

En la sesión de trabajo de la Casa Blanca con los miembros de la Asociación de Gobernadores, el primer ejecutivo afirmó que ha conversado con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, sobre su interés en que Puerto Rico sea vinculado a “todas las iniciativas” estadounidenses que puedan impulsar desarrollo económico en la isla.

El viernes, en una mesa redonda, el gobernador destacó que la Casa Blanca no había concedido una reunión que solicitó con Trump desde el 17 de enero pasado.

Rosselló Nevares solicitó la reunión en momentos en que cobraba fuerza la posibilidad de que Trump le quitara fondos a Puerto Rico y otras jurisdicciones azotadas recientemente por desastres naturales, para redirigirlos hacia el financiamiento de un muro en la frontera con México.

En aquella conversación con periodistas, Rosselló Nevares admitió que el gobierno de Puerto Rico ha visto reducir sus contactos de alto nivel con el gobierno de Trump.

Las autoridades de Puerto Rico tienen pendiente en el Congreso propuestas para asignar $600 millones adicionales en asistencia alimentaria y revivir una dispensa de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) en el pareo de fondos para los trabajos de remoción de escombros y medidas de emergencia relacionadas al impacto del huracán María.

Pero, sobre todo, Rosselló Nevares se ha quejado de la lentitud en los desembolsos de FEMA asociados al proceso de reconstrucción de la isla, que no se permita a su gobierno controlar los desembolsos y reclamado que los estimados de costos para reparar infraestructura pública crítica incluyan partes dañadas antes del huracán.

La reunión de esta mañana en la Casa Blanca -en la que participó el presidente Trump-, tiene lugar en el último día de la sesión de invierno de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos.

Mañana, el gobernador tiene previsto declarar ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, que ha convocado a una audiencia para examinar la situación de los territorios, incluido Puerto Rico.