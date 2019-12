Edward O'Neill, aspirante oficial a la alcaldía de Guaynabo, desmarcó su candidatura de su padre, el exalcalde Hector O'Neill, e indicó que sólo busca el bien del municipio.

En un comunicado, en el que anuncia oficialmente su candidatura, dijo que "yo no niego que soy uno de los hijos de Héctor O'Neill y que deseo que el dinamismo del Guaynabo de hace unos años sustituya la parálisis presente. Sin embargo, esta es mi candidatura, no la de ningún otro miembro de mi familia".

"Radiqué mi candidatura a la alcaldía de Guaynabo. Sé que por mi apellido ya comenzaron a desacreditarme como lo han hecho con toda la familia O'Neill, que es grande y diversa. Esto es una reacción de desesperación de alguien cuya ejecutoria ha provocado que la gente de Guaynabo no quiera votar por él", afirmó.

"Yo no niego decir que aspiro a ser tan buen alcalde y continuar el desarrollo de Guaynabo como lo hicieron don Santos Rivera Pérez, don Alejandro "Junior" Cruz y don Héctor O'Neill, algo que no pueden decir quienes han carecido de visión, provocando un retroceso en Guaynabo", subrayó el precandidato por el Partido Nuevo Progresista (PNP),

Con su radicación, O’Neill retará en primarias al actual alcalde, Ángel Pérez.

A su vez, remarcó que lleva 22 años trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que nunca ha sido empleado municipal, jamás ha ocupado un cargo electivo y tampoco fue candidato a nada "pero doy servicio a los residentes de Guaynabo todos los días. Trabajo en todo Guaynabo y conozco a su gente, sus problemas y aspiraciones. No he ocupado posiciones políticas ni aspirado a cargos electivos, pero en este momento histórico esa es una ventaja".

"No esperen que me comporte como un político porque no lo soy. No esperen que sea fogoso y ataque y contraataque campañas de lodo, porque mi energía se concentrará en devolver a Guaynabo a su sitial. No esperen de mi que discrimine pues llevo 22 años sirviendo a todos por igual", agregó.

"Los residentes de Guaynabo han podido comprobar la obra de grandes alcaldes del pasado con el deterioro actual y quien deje los prejuicios a un lado tiene que aceptar la gran diferencia. La parálisis actual se ve y se sufre y yo quiero regresar a Guaynabo a la cima del desarrollo", manifestó.

Por último, indicó que la gente de Guaynabo "quiere otro tipo de discusión basada en ideas y programas de trabajo, no en ataques viciosos".