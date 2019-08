El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, confirmó hoy, jueves, que tan pronto como la semana que viene estaría informando si renuncia o no a la alcaldía en ese municipio para ocupar la Secretaría de la Gobernación.

El ejecutivo municipal le indicó a El Nuevo Día que las conversaciones con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que él tome la posición como secretario de la Gobernación han ganado terreno al punto en el que ausculta con sus abogados la posibilidad de trasladarse a La Fortaleza para ejercer esa función.

“Estamos considerándolo. Esto no puede ser un proceso de un día para otro para no dejar el pueblo solo de un día para otro. Pero, yo creo que ya para la próxima semana estaremos tomando la decisión”, expresó Jiménez a preguntas de este medio en torno a cuán pronto estaría informando su decisión.

“Lo llevo auscultando con los abogados todos los días. Había propuesto que utilizaba yo unos cinco meses de vacaciones que tengo acumulados por todo mi término para ir, entonces, a ayudar a la gobernadora para impulsar el gobierno”, añadió.

El alcalde aclaró que “aún no” ha renunciado a su puesto en el pueblo pepiano, pero al preguntarle si se inclina más hacia ir a la mansión ejecutiva mencionó que la decisión que estaría informando “es muy positiva sobre mi ayuda en La Fortaleza”.

“Ahora mismo estoy conversando con mi personal de confianza, mi grupo de trabajo, estoy dialogando con legisladores y legisladoras municipales, principalmente los de mayoría”, resaltó Jiménez. “Todavía no tengo la fecha, hasta que no culmine todo este proceso. Vuelvo y te digo no es tan sencillo y esto debe ser de una forma ordenada”.

El alcalde de San Sebastián, quien fue uno de los primeros políticos en opinar que Vázquez Garced debía permanecer como gobernadora, añadió, a su vez, que está claro en su decisión sobre la oportunidad que le ofrece la primera ejecutiva para colaborar en La Fortaleza, por lo que solo se mantiene a la espera de las sugerencias de su equipo legal y de asesoría.