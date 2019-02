El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró ayer que la mayor parte de las asignaciones de fondos anuladas esta mañana por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) responden a fondos de la Corporación de Financiamiento Municipal (Cofim) entidad que no ha sido intervenida por el organismo que controla las finanzas de Puerto Rico.

Relacionados: FEMA rechazó las críticas que le hizo el gobernador en el Senado de Estados Unidos

Con esta alegación en la que se cuestiona la jurisdicción de la JSF sobre los casi $40 millones en controversia, el gobernador retó la determinación del organismo que por disposición congresional controla las finanzas del gobierno central y una buena parte de las principales corporaciones públicas.

“Nuestro gobierno ha sacado notificación de que rechazamos la base del argumento porque no tienen injerencias sobre Cofim. Muchos de estos recursos ya se han gastado”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa tras una reunión de la conferencia legislativa del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP). Cerca del 60% de estos fondos estaban destinados a los municipios.

“Se trata de resoluciones que le van a arreglar casa a gente por 2,000. No son acciones solo de beneficio para el pueblo de Puerto Rico, sino que se están haciendo una intromisión en los asuntos del gobierno. De los recursos que salen no tienen inherencia… Los invito que no sigan obstaculizando”, añadió el gobernador.

La controversia surgió esta mañana cuando la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, emitió una carta en la que informa la anulación de 24 resoluciones conjuntas aprobadas por la Legislatura y suscritas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares que asignaron fondos a gastos no autorizados por el ente federal.

En la misiva también se solicita que el principal oficial financiero del gobierno y secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, informe al ente federal si los fondos asignados ya se adjudicaron y gastaron.

Según la misiva suscrita por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, las resoluciones fueron aprobadas entre los meses de enero a agosto del año pasado, pero 15 de estas no fueron informadas a la JSF sino hasta el 21 de diciembre del año pasado. Otras nueve resoluciones fueron informadas a la JSF en enero pasado.

La ley federal Promesa establece en su sección 204 que el gobierno está obligado a informar de toda ley aprobada en un plazo de siete días, por lo que, a juzgar por la información ofrecida por la JSF, la administración Rosselló Nevares no ha cumplido con dicha normativa.

Aunque la JSF declaró nulas tales resoluciones ayer, la mayor parte de estas incidió en el presupuesto del año fiscal 2018, que concluyó hace siete meses.

“Ninguna de las apropiaciones o reasignaciones contenidas en estas resoluciones conjuntas está contemplada en el presupuesto certificado para el gobierno central para los años fiscales 2018 o 2019 y tampoco fueron aprobadas por la (JSF)”, reza la carta de Jaresko.

En la carta se advierte que “si los gastos en estas resoluciones conjuntas se han efectuado, la JSF podría ejercer “sus poderes” según la sección 203 de Promesa para corregir la situación.

Partiendo de la información vertida por la JSF, algunas de las resoluciones ahora nulas otorgaban fondos para mejoras a viviendas que resultaron afectadas por los huracanes Irma y María o mejoras simples en vías o accesos municipales y tales fondos salen de asignaciones presupuestarias de años fiscales, pero también quedarían sin efecto otras resoluciones de mayor alcance como la Resolución Conjunta 15 del 24 de enero de 2018. Esta resolución autorizó a los municipios a utilizar hasta el 30% de los fondos asignados para gastos operacionales y asuntos relacionados a los trabajos para la recuperación tras el paso del huracán María.