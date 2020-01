El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, anticipó esta tarde que el nombramiento de Elmer Román como secretario de Estado sería colgado de llegar a la consideración de la Cámara de Representantes.

La Fortaleza aún no ha presentado el nombramiento del exsecretario de Seguridad Pública, en momentos en que revelaciones en torno a la controversia del almacén de Ponce del Negociado de Manejo de Emergencia ponen en duda si realmente no sabía sobre la existencia del almacén.

Ayer, varios representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) indicaron a los medios que tenían que aclarar varias dudas en torno a Román antes de decir que lo favorecerían al cargo de secretario de Estado. Esta es la figura que sustituye al gobernador o gobernadora, sea temporal o permanentemente.

“La información que tengo es que en la Cámara no tiene los votos. En el Senado no hemos pasado revista”, dijo Ríos a El Nuevo Día para luego decir que en la Cámara Alta "no tendría problemas".

“Pero la información que yo tengo es que se va en marzo (del gobierno)”, dijo. “La pregunta es si vale la pena confirmarlo como secretario de Estado”.

Por su parte, el senador por Mayagüez, Luis Daniel Muñiz, dijo que, si tuviera que votar hoy sobre el nombramiento, lo haría en contra.

“Dadas las circunstancias, si baja el nombramiento me inclino a votarle en contra”, sostuvo.

Eduardo Bhatia, portavoz popular en el Senado y precandidato a la gobernación, se limitó a recalcar sobre la necesidad de que se lleve a cabo una vista pública sobre el nombramiento.

“Es una buena persona, pero tiene que contestar muchas preguntas. Tiene demasiados sombreros, o es (secretario de) Estado o es de Seguridad Pública. Quisiera tener la oportunidad de escucharlo antes de emitir una opinión”, dijo.

El senador popular Cirilo Tirado dejó claro que le votaría en contra.

“Me parece que le ha estado mintiendo al país. No pudo establecer un plan anticrimen como secretario de Seguridad Pública y tampoco pudo establecer un buen manejo de esta emergencia … no aclaró al país que los suministros estaban disponibles y no ejecutaron un plan”, dijo.

Carlos Rodríguez Mateo, senador penepé por Guayama, aseguró que no ha asumido una postura sobre el tema.

“La vez anterior (a secretario de Seguridad Pública) lo apoyé sin reservas, pero los escenarios han ido cambiando. La realidad es que he asumido postura, pero creo que en el otro lado (en la Cámara) tiene problemas”, dijo.

En el caso del senador Henry Neumann, precisamente presidente de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que estuvo conforme con el trabajo de Román al mando del Departamento de Seguridad Pública y se opuso a que lo movieran a la secretaría de Estado.