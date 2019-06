El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) llegó a un acuerdo esta mañana con los comisionados electorales lo que les permitirá presentar endosos de manera electrónica sin utilizar los últimos cuatro dígitos del Seguro Social del elector endosante como un requisito de validación sino que será opcional o discrecional.

El MVC acudió a los tribunales y demandó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) con la intención de que se le permitiera usar el Módulo Electrónico de Inscripción de partidos, un sistema computadorizado que permite entregar endosos de manera digital.

La agrupación MVC busca participar de las próximas elecciones generales en el 2020 y para ello debe presentar 47,405 endosos para así convertirse en un partido por petición. El recogido de endosos, hasta el momento, lo hacen a través de formularios que son provistos por la CEE.

El MVC no había podido usar el módulo que fue encomendado por la CEE a la empresa Rock Solid y que, hasta ahora, no se ha usado porque en una resolución el presidente del ente electoral, Juan Ernesto Dávila Rivera, determinó que no se podían usar los últimos cuatro dígitos del elector endosante.

La portavoz del MVC y abogada en el caso, Rosa Seguí, explicó que negociaron un acuerdo con los comisionados electorales previo a que se efectuara hoy una vista en el Tribunal de San Juan con la jueza Lauracelis Roques.

El acuerdo, explicó Seguí, estipula que los endosos seguirán con el espacio para ubicar los últimos cuatro dígitos del Seguro Social del elector endosante, pero la data no será necesaria para validar el endoso.

“No será un requisito de validación. La Comisión dijo que tiene que hacer el cambio del programa (con la empresa Rock Solid”, dijo la abogada.

Sobre cuándo el MVC podrá utilizar el módulo, Seguí sostuvo que no tenían una fecha certera.