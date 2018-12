El senador popular Eduardo Bhatia tronó en la mañana de hoy, miércoles, contra el Negociado de Energía, que le dio la razón a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como resultado de una investigación que realizó ante reclamos de residentes de Vieques y Culebra, que denunciaron que la corporación pública les cobraba indebidamente por compra de combustible en sus facturas cuando no genera la electricidad consumida en las islas municipio.

Bhatia es el autor del proyecto de ley que dio paso a la creación del Negociado de Energía.

Desde el paso del huracán María, la electricidad en estas islas es producida por generadores del Cuerpo de Ingenieros y su combustible es sufragado por Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

En una vista pública esta mañana de la Comisión de Energía del Senado, Edison Avilés, presidente del Negociado de Energía, indicó que de la investigación surgió que la corporación pública no les cobra a los residentes de estas islas por el combustible utilizado para operar estos generadores.

Sin embargo, reconoció que los residentes de Vieques y Culebra no tienen derecho a un descuento en su factura como resultado de que el combustible quemado para tener electricidad no es pagado por la AEE.

Avilés argumentó, también, que la estructura de facturación vigente de la AEE dispone que el efecto de todos los costos adicionales o ahorros que experimente la corporación pública tienen que ser repartidos entre todos los abonados en la factura, no solamente los residentes de las áreas beneficiadas o afectadas.

Por lo tanto, el ahorro incurrido por la AEE al no tener que comprar el combustible para los generadores no puede ser honrado exclusivamente a los culebrenses y viequenses.

En el caso de Culebra, el costo asumido por el gobierno federal asciende a $3 millones por año. No se detalló el costo para Vieques, pero Avilés sostuvo que el costo debe estar entre $8 millones y $10 millones.

“Lo que la AEE le está pasando a los clientes en la cláusula de compra de combustibles es por combustible que pagó y se utilizó en la flota de la AEE. El combustible que pagó FEMA no pasó a los clientes y no pasará”, sostuvo Avilés.

Bhatia no le dio validez al argumento y dijo que los viequenses y los culebrenses deben recibir una rebaja en su factura de la AEE.

“Creía que el negociado iba a asumir una posición muy distinta”, dijo Bhatia a periodistas al finalizar la vista en un intercambio en que dijo que el Negociado de Energía se convirtió con este fallo en una oficina de facturación de la AEE. “Creo que aquí hay que dejar de hacer acomodos razonables y que la AEE facture por lo que provee. En este caso el Cuerpo de Ingenieros y FEMA están generando electricidad para Vieques y Culebra, sin embargo, quieren permitirle a la AEE que facture por esa luz. La AEE no puede facturar por una luz que no generaron”.

Al leer su ponencia Avilés aclaró que la ley 3-2018, que prohíbe a la AEE facturar y cobrar a sus clientes por energía no generada, no aplica para resolver la controversia. Primero porque supuestamente la AEE no le facturó a los abonados por el combustible pagado por FEMA y porque la misma ley le permite a la corporación pública facturar por esa energía si la distribuye y ese fue el caso en Vieques y en Culebra.

En un aparte con la prensa, Avilés dijo que la AEE sí puede deslindar en su factura, y así lo hizo, el costo de compra de combustible del costo de transmisión de energía, que se incluye en la tarifa básica.

De la investigación del Negociado de Energía surge que la AEE tampoco cobró a sus clientes en el reglón de compra de energía por el combustible utilizado en generadores instalados en Yabucoa y la central Palo Seco.

Bhatia anticipó que se reunirá con residentes de Vieques y Culebra con la intención de que apelen la decisión del negociado.

“La respuesta de ellos es que la distribuyeron. Pues cobra un cargo por distribución, pero no por generación”, argumentó Bhatia. “Pero eso no fue lo que hicieron, lo que dicen es que como la AEE compró combustible durante esa épica (tras el paso del huracán María) hay que distribuir el costo entre todos los clientes”.