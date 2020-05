Con la participación de sus dos aspirantes a la gobernación, el Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) seleccionó este domingo el 9 de agosto como la nueva fecha para la celebración de las primarias.

De inmediato, el Partido Popular Democrático (PPD), la otra colectividad que también realizará primarias, dijo estar de acuerdo con la fecha. Pero el presidente del PPD, Aníbal José Torres, lamentó que la selección de una fecha pasara por una “lucha interna” en el PNP.

“Evidentemente la lucha interna de ese partido produjo un debate innecesario que al fin de cuentas la facción que se oponía a la recomendación que hizo el PPD y el presidente del PNP -en un principio- terminaron dándonos la razón”, dijo a El Nuevo Día.

Ahora resta que se produzca la discusión legislativa para enmendar el Código Electoral y fijar la nueva fecha con los pormenores de cómo será el evento electoral. El Código Electoral establece que las primarias deben ser el segundo domingo del mes de junio. Por ende, aún sigue vigente la fecha del 7 de junio.

Se acabó la espera. El 9 de agosto podrás votar para traer un gobierno que te responda, que tenga presente la experiencia, capacidad y credibilidad para liderar con los problemas que enfrenta Puerto Rico, pero sobretodo, que tenga la Estadidad como prioridad. #PierluisiPResente — Pedro R. Pierluisi (@pedropierluisi) May 17, 2020

El presidente del PNP y presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que todos los mecanismos del evento electoral serán fijados en la legislación. Adelantó que una de las cosas que se ausculta -por el bienestar de los electores y de los funcionarios de colegio- es extender la hora de votación y permitirle el voto ausente o el voto adelantado a personas mayores de 60 años.

También, según dijo, habrá una evaluación extensa sobre cuáles deben ser los centros de votación tras los cierres de planteles por directriz del gobierno y posteriormente tras los terremotos reportados en el área sur.

“Lo que queremos es lo siguiente: que la primaria tenga suficiente espacio para que la gente tenga la oportunidad de (decidir) cómo organizarse para participar”, destacó.

El sorteo será el 20 de mayo

Este miércoles 20 de mayo el PNP realizará el sorteo para fijar la posición en la papeleta de los aspirantes en primarias, anuncio Rivera Schatz. El sorteo será en la sede del PNP a las 11:00 a.m. y se acordó que cualquier representante de un aspirante puede estar presente.

La reunión del Directorio se extendió por más de dos horas y comenzó como la inauguración de la nueva sede de la Palma, ubicada en la avenida Kennedy. El cónclave contó con un 93% de sus miembros.

✉ Email La nueva sede del PNP fue inaugurada por figuras de la colectividad, como la gobernadora Wanda Vázquez, Carlos “Johnny” Méndez, Carlos Romero Barceló, Thomas Rivera Schatz, Pedro Pierluisi y Tiody de Jesús, viuda de don Luis A. Ferré. (Ramón “Tonito” Zayas)

Momento en que le toman la temperatura a la alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez. (Ramón “Tonito” Zayas)

El exgobernador Carlos Romero Barceló fue una de las figuras presentes en la reunión del directorio. (Ramón “Tonito” Zayas)

La gobernadora Wanda Vázquez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, conversan al comienzo de la reunión del directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) en su nueva sede. (Ramón “Tonito” Zayas)

La gobernadora Wanda Vázquez participó de la reunión como una de las aspirantes a la gobernación por el PNP. (Ramón “Tonito” Zayas)

El licenciado Pedro Pierluisi asistió a la reunión del directorio como uno de los aspirantes a la gobernación por el PNP. (Ramón “Tonito” Zayas)

Se esperaba que uno de los asuntos a discutirse en la reunión serían las primarias del PNP, en las que se enfrentarían Wanda Vázquez y Pedro Pierlusi por la candidatura a la gobernación. (Ramón “Tonito” Zayas) Facebook

La gobernadora Wanda Vázquez y el ex comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi se expresaron satisfechos la selección de la fecha, que había sido eje de discordia entre los seguidores de ambos penepés. De hecho, Pierluisi recalcó que la elección de la fecha se dio por unanimidad.

De paso, ambos precandidatos defendieron el plebiscito de status “Estadidad sí o no” a llevarse a cabo en noviembre próximo luego de que la gobernadora aprobara el proyecto de ley a esos efectos. Es la primera vez que la gobernadora, quien no fue electa, sino que llegó al cargo tras la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, participa de una reunión del Directorio.

De hecho, el presidente del PNP presentó una moción para que Vázquez Garced participé -de ahora en adelante- en las reuniones del Directorio. La moción fue aprobada por unanimidad.

Nueva comisionada electoral

Durante la reunión se seleccionó a María Dolores “Lolín” Santiago, exprimera vicepresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como la nueva comisionada electoral de la colectividad.

Además, los penepés escogieron a José “Memo” González como el nuevo director regional de Arecibo en sustitución del exalcalde Edwin García, quien renunció en febrero pasado.

Santiago dejó la CEE en el 2018 luego de una controversia con quien fuera en ese entonces la comisionada electoral del PNP, Norma Burgos. Santiago sustituirá a Juan Guzmán, quien fue confirmado a un puesto en la Judicatura.

Durante la conferencia de prensa, Burgos intentó explicar su intención de votar en contra del nombramiento de Santiago, pero fue interrumpida por Rivera Schatz. Burgos llegó tarde a la reunión del PNP.

“Lo que pasa es que usted no estaba aquí cuando se votó. No, no va a explicar”, dijo Rivera Schatz.

Entretanto, el representante Rafael “June” Rivera permanece como secretario general del PNP, se informó.

Apertura para aspirantes al Senado

El liderato del PNP también determinó abrir el martes el período para la radicación de aspirantes interesados en ocupar la vacante del exsenador Abel Nazario. Tanto esa vacante como la del también exsenador Larry Seilhamer serán llenadas el día de las primarias.