Principales medios estadounidenses reseñaron ayer la decisión de Carmen Yulín Cruz de aspirar a ser la candidata del Partido Popular Democrático (PPD) a la gobernación en 2020, en momentos en que el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) celebraba públicamente el anuncio.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, acudió a la red social Facebook para indicar que “la ‘Cruz’ que ha cargado San Juan en estos últimos 8 años (sic) no la cargará Puerto Rico”.

“Separación o unión permanente. Esas serán las opciones. ¡PPD, la separación, y el PNP, la unión permanente!”, expresó Rivera Schatz.

El senador por San Juan y precandidato del PNP a la alcaldía, Miguel Romero, indicó que el desempeño de Cruz Soto se debe evaluar mirando las calles de la capital.

“Creo que hemos tenido todos en Puerto Rico una oportunidad para evaluar las destrezas o falta de destrezas de la alcaldesa administrando. Ha sido la alcaldesa por los pasados seis años y ha tenido la responsabilidad de administrar cientos de millones de dólares y hoy San Juan está destrozado, está en quiebra y sin obra económica ni social, con investigaciones de corrupción”, argumentó Romero.

“Soy legislador de San Juan y conozco... ella habló de estar en contra de la privatización, pero vendió el estacionamiento Doña Fela. Tiene los parques sucios, los focos no están puestos, el recogido de la basura es deficiente y no hay proyectos de desarrollo económico”, dijo, por su parte, el representante del PNP, Eddie Charbonier.

Para el vicepresidente cameral, José “Pichy” Torres Zamora, la precandidatura de Cruz presenta un problema ideológico al PPD. “Representa un cuadro entre los que creen que el PPD se debe mover a la izquierda, la independencia o libre asociación”, dijo.

Varios ciudadanos se congregaron en el Jardín Botánico de Caguas para el anuncio de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Mientras esperaban a la llegada de Cruz Soto, varias personas del público también ondeaba la bandera puertorriqueña. (Gerald López Cepero)

El exprisionero político Oscar López Rivera, estuvo presente en la actividad. Cruz Soto fue una de las personas que lo recibió al ser trasladado a Puerto Rico seguido de la conmutación de su sentencia. (Vanessa Serra Díaz)

Al llegar a la actividad, el representante José "Conny" Varela anticipó que Cruz Soto anunciaría una candidatura bajo la insignia de la Pava. (Gerald López Cepero)

El alcalde de Comerío, Josean Santiago, quien también considera aspirar a la gobernación por el mismo partido, estuvo presente durante la conferencia. (Gerald López Cepero)

A su llegada, el representante popular Luis Vega Ramos evitó plasmar si su presencia implicaba un respaldo al anuncio que hiciera la alcaldesa. (Gerald López Cepero)

Tras el anuncio de que Cruz Soto aspiraría a la gobernación por el Partido Popular, Josian Santiago expresó que reevaluará su intención de aspirar al mismo puesto. (Vanessa Serra Díaz)

Previo a la conferencia, el presidente de la Legislatura Municipal, Marco Antonio Rigau, desconocía el contenido del anuncio de Carmen Yulín Cruz Soto. (Gerald López Cepero)

Durante la conferencia, una mujer del público levantó una pancarta con las expresiones "seguimos encadenados", aludiendo a los dos partidos de mayoría en el gobierno. (Gerald López Cepero)

Luego de una hora y media aproximadamente, la alcaldesa de San Juan anunció que aspirará a la gobernación.

Impacto en Estados Unidos

Como némesis de Donald Trump durante la lenta e ineficiente respuesta del gobierno federal a la emergencia que causó el huracán María, no fue sorpresa de que el anuncio de la alcaldesa Cruz llamara la atención de la prensa en Estados Unidos (EE.UU).

Sus denuncias de que la lenta respuesta federal al huracán provocó la muerte de puertorriqueños que estaban sin acceso a servicios de salud, energía eléctrica y productos básicos, la convirtieron en la personalidad política de Puerto Rico de mayor reconocimiento en EE.UU.

El reportaje de Associated Press sobre el anuncio hecho ayer por la alcaldesa Cruz, alcanzó las páginas digitales de periódicos como The New York Times y The Washington Post. Medios como NBC.com y Axios trabajaron sus propias historias.

“Alcaldesa de Puerto Rico, crítica de Trump, anuncia que buscará la gobernación”, tituló The New York Times. Cuando fue en noviembre de 2017 a Washington, para hablar ante el caucus demócrata de la Cámara de Representantes de EE.UU., Cruz contó que en la calle la saludaban como “la alcaldesa de Puerto Rico”.

Ahora es copresidenta de la campaña presidencial del senador independiente Bernie Sanders (Vermont). Una encuesta de Latino Decisions colocó en diciembre a Cruz como la decimotercera candidata preferida de los demócratas hispanos para la presidencia de EE.UU., por encima del senador Cory Booker (Nueva Jersey).

En opinión de la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York Melissa Mark Viverito, presidenta interina del grupo Latino Victory Project, habrá “mucha gente” en Estados Unidos que querrá apoyar a Cruz, “por su perfil y la voz que le ha dado a Puerto Rico”.