El Senado dejó esta tarde en manos del Tribunal Supremo resolver la controversia en torno a la legitimidad de la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador, luego de no considerar su nombramiento como secretario de Estado al cerrar la sesión extraordinara convocada para evaluar la designación.

La Cámara alta optó por no llevar a votación el nombramiento el ex comisionado residente como secretario de Estado ni “ratificar” su incumbencia en la gobernación, como solicitó Pierluisi.

Tras una discusión senatorial de poco más de hora y media, durante la cual se expresaron senadores de mayoría y minoría, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dejó claro que Pierluisi solo contaba con cinco votos de senadores y necesitaría 15 votos para ser confirmado al cargo.

Los votos a favor habrían sido de los senadores Zoé Laboy, Migdalia Padilla, Miguel Romero, Luis Daniel Muñiz y Henry Neumann.

“Lo que empieza mal, termina mal, tan sencillo como eso. Así que compañeros, el Tribunal Supremo acogió el caso”, manifestó Rivera Schatz, quien señaló que le tocará al máximo foro judicial decidir si Pierluisi ocupa la gobernación acorde a la Constitución.

“Quiero ponerle fin a la inestabilidad y quiero que Puerto Rico tenga paz, pero de verdad. Quiero limpiar la casa, pero de verdad”, añadió el líder senatorial.

Expertos en Derecho han señalado que la votación en el Senado sería irrelevante, pues Pierluisi ya no ocupa el cargo de secretario de Estado desde que juramentó como gobernador el viernes pasado. Pierluisi asumió el cargo amparado en una enmienda a la ley 7 (en 2005) cuya constitucionalidad ha sido cuestionada.

Esta tarde, el Tribunal Supremo acogió la solicitud del Senado para atender una demanda en la cual cuestionan la constitucionalidad de la juramentación de Pierluisi.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Maite D. Oronoz - Fue nombrada como jueza presidenta el 12 de febrero de 2016 por el entonces gobernador Alejandro García Padilla y ratificada por el Senado presidido por Eduardo Bhatia 10 días después. (GFR Media)

Anabelle Rodríguez - Fue nombrada jueza asociada en el 2004 por la entonces gobernadora Sila M. Calderón y confirmada por el Senado presidido por Antonio Fas Alzamora. (GFR Media)

Ángel Colón Pérez - El 8 de abril de 2016 fue nombrado juez asociado por el entonces gobernador Alejandro García Padilla y confirmado por el Senado presidido por Eduardo Bhatia. (GFR Media)

Rafael L. Martínez Torres - El 4 de febrero de 2009 fue nombrado juez asociado por el entonces gobernador Luis Fortuño Burset y confirmado por el Senado presidido por Thomas Rivera Schatz. (GFR Media)

Mildred Pabón Charneco - El 4 de febrero de 2009 fue nombrada jueza asociada por el entonces gobernador Luis Fortuño Burset y confirmada por el Senado presidido por Thomas Rivera Schatz. (GFR Media)

Erick Kolthoff Caraballo - El 4 de febrero de 2009 fue nombrado juez asociado por el entonces gobernador Luis Fortuño Burset y confirmado por el Senado presidido por Thomas Rivera Schatz. (GFR Media)

Edgardo Rivera García - El 4 de agosto de 2010 fue nombrado juez asociado por el entonces gobernador Luis Fortuño Burset y confirmado por el Senado presidido por Thomas Rivera Schatz. (GFR Media)

Roberto Feliberti Cintrón - El 9 de mayo de 2011 fue nombrado juez asociado por el entonces gobernador Luis Fortuño Burset y confirmado por el Senado presidido por Thomas Rivera Schatz. (GFR Media)

Luis F. Estrella Martínez - El 9 de mayo de 2011 fue nombrado juez asociado por el entonces gobernador Luis Fortuño Burset y confirmado por el Senado presidido por Thomas Rivera Schatz. (GFR Media) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Se quedó con ganas de votar

El senador independentista Juan Dalmau sostuvo que hubiese preferido que se llevara a cabo una votación en el cuerpo legislativo. La semana pasada, Pierluisi indicó que si el Senado no avalaba su incumbencia, renunciaría al cargo. Aunque dio expresiones contradictorias en el fin de semana,esta mañana el juramentado gobernador dijo que “si el Senado de Puerto Rico decide llevar a cabo cualquier tipo de votación sobre mi incumbencia, voy a respetar el resultado de dicha votación”.

“Para que quedara claro el sentido del cuerpo, si no se iba a llevar a cabo la votación, por lo menos una resolución de expresión del cuerpo repudiando la inconstitucionalidad del juramento del licenciado Pierluisi”, expresó Dalmau.

Al dar por terminada la sesión extraordinaria, varios legisladores consideraron que el nombramiento había sido rechazado al no contar con el aval expreso del cuerpo legislativo. No obstante, el Reglamento del Senado establece que, si la Cámara alta no toma “acción definitiva” sobre un nombramiento incluido en la convocatoria de una sesión extraordinaria, este nombramiento continúa vigente hasta el fin de la próxima sesión ordinaria.

El nombramiento también fue rechazado por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), así como por el senador independiente José Vargas Vidot.

“Esas marchas y manifestaciones, esas expresiones dignas del pueblo puertorriqueño fueron para que un gobernador renunciara y para que no volviéramos a la práctica indigna de la corrupción permanente”, sostuvo Vargas Vidot.

La Cámara de Representantes había aprobado el viernes, con el mínimo de 26 votos a favor, el nombramiento de Pierluisi al cargo de secretario de Estado.