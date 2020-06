A menos de 24 horas para evaluar la designación de Carlos Rivera Santiago como secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el presidente de la Comisión de Nombramientos de la Cámara alta, el senador Héctor Martínez, no pudo asegurar que éste tenga los votos necesarios para ser confirmado.

Martínez adelantó que la Comisión también evaluará mañana, lunes, la designación de Karla G. Mercado Rivera como administradora y principal oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico. Mercado Rivera fue confirmada el jueves por la Cámara de Representantes.

“En este caso (Rivera Santiago) yo no te puedo asegurar que tenga los votos. Tengo que ser objetivo…yo no creo que con una vista pueda emitir una recomendación para esta nominación. No va a ser suficiente”, dijo Martínez. La vista de confirmación será mañana en el salón Leopoldo Figueroa del Senado.

“Mi línea siempre ha sido defender a los más vulnerables y, sobre todo, que el ciudadano común tenga mayor acceso a la justicia y todo lo que vaya en contra de eso, habrá de ser valuado con mayor detenimiento”, sostuvo Martínez.

Rivera Santiago ocupó el cargo de secretario auxiliar de Menores y Familias en el Departamento de Justicia, cuando esa agencia ordenó el arresto y la presentación de cargos criminales contra la niña Alma Yadira Cruz Cruz, por disputas escolares. Al momento de enfrentar la justicia Cruz Cruz tenía 11 años y pertenecía al programa de Educación Especial del Departamento de Educación.

Como secretario auxiliar de menores y familias, Rivera Santiago estaba a cargo de supervisar todas las labores que realizan los Procuradores de Menores y Procuradores de Familia en las 13 regiones del Departamento de Justicia. Los procuradores de menores son quienes determinan cuáles casos presentar ante el Tribunal de Menores.

Al ser cuestionado por la prensa, Rivera Santiago indicó que el caso no lo trabajó él, sino la procuradora del área de Carolina.

Martínez indicó que, como parte de la evaluación del nominado, la Comisión está analizando la posibilidad de solicitar el expediente de este caso, así como el de otro menor al que la Procuradoría de Menores de Fajardo le radicó cargos por escalamiento agravado y apropiación ilegal agravada por hechos que supuestamente ocurrieron mientras el niño pernoctaba en una escuela pública. Para ese entonces, en el 2016, Rivera Santiago laboraba como jefe de los procuradores de menores de la región de Fajardo del Departamento de Justicia.

“Por tratarse de un asunto de menores la Ley de Menores de Puerto Rico, la Ley 88 del 1986, según enmendada, establece que es material confidencial, pero estamos evaluando los mecanismospara ver si solo pueden tener acceso a, material los miembros de la comisión en una vista ejecutiva”, señaló Martínez.

Recordó que el nominado fue confirmado por el Senado en dos ocasiones, en el 2011, como procurador y en noviembre de 2019 –“de forma unánime”- como Fiscal III.

Dijo que, al momento, no han recibido ninguna solicitud para deposición a favor o en contra del nominado, por lo que hasta ahora está pautada la deposición de Rivera Santiago que estará seguida por la de Mercado Rivera como nueva administradora y principal oficial de Compras del Gobierno.

De la designada, Martínez dijo que está cuenta con las cualificaciones, aunque adelantó que auscultará otros aspectos que prefirió no adelantar. “Ahora hay que ver si tiene el liderato y el compromiso para desempeñarse diez años en esa posición”, sostuvo Martínez.

El pasado jueves, la mayoría en la Cámara de Representantes aprobó el nombramiento de Mercado Rivera como nueva administradora y principal oficial de Compras del Gobierno. Se trata de una designación a 10 años con un salario de $120,000 anuales, y caerá en manos -si el Senado también la confirma- de una funcionaria que algunos críticos, como los representantes populares Ramón Luis Cruz Burgos y Carlos Bianchi, plantean que revalidó como abogada hace unos meses.