Ivette Sierra Vivas, la querellante en el caso ético contra el representante novoprogresista Guillermo Miranda, discutirá este miércoles detalles sobre el incidente durante una vista a puerta cerrada con los miembros de la Comisión cameral de Ética.

“Es la primera vez que paso por esto, pero me siento muy tranquila porque, desde un principio, he dicho la verdad. El que no teme, no debe, así que estoy tranquila”, indicó Sierra Vivas a este medio.

La mujer alega que Miranda, su exjefe, la despidió luego que ella presuntamente se negara a pagar $40 por dos libretas de taquillas de una supuesta rifa dirigida a recaudar fondos para la campaña de reelección del representante por el Distrito 12. El premio sería un televisor de 55 pulgadas.

Sierra Vivas sostiene que el primer acercamiento para que comprara los boletos provino de una empleada de Miranda, en la oficina de distrito del legislador, en Morovis, el 3 de junio.

La querellante plasmó en su queja que, el 26 de junio, Francisco J. Cruz Rivera, ayudante de Miranda, envió un mensaje a un grupo de WhatsApp del personal de la oficina en el que recordó “cuadrar la rifa”. El ayudante de Miranda le dijo por teléfono a Sierra Vivas que comience sus vacaciones "hasta nuevo aviso".

Cruz Rivera también está citado a testificar ante la Comisión de Ética, presidida por el penepé Luis Pérez Ortiz.

En entrevista con este medio, Sierra Vivas sostuvo que, el 1 de julio, se comunicó con Miranda, quien inicialmente no sabía qué decirle. Finalmente, el representante de primer término le contó que, el 12 de junio, en una reunión que él convocó, Cruz Rivera le notificó que ella no quería poner de su parte, en referencia a que no pagó los $40 de la rifa.

Según Sierra Vivas, Miranda le indicó que “si yo no podía dar de mí, no podía ser parte del equipo y que estaba afuera”. También le mencionó supuestamente que tenía que tener lealtad.

Miranda, quien no estuvo disponible para El Nuevo Día, ha negado haber organizado rifas en su oficina y ha argumentado que el despido de Sierra Vivas se debió a recortes en el presupuesto.

Sierra Vivas nunca recibió una carta de despido y tras radicar la querella, no ha sido contactada ni por la oficina de Miranda ni por la Cámara de Representantes.