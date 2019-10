Guillermo Miranda se convertirá oficialmente, el lunes, en el tercer representante este cuatrienio -todos penepés- en salir deshonrosamente de la Cámara de Representantes tras confirmar que presentará su renuncia ese día.

Los otros dos representantes que han salido este cuatrienio de la Cámara, en medio de escándalos, son Samuel Pagán y Ramón Luis Rodríguez Ruiz.

“Me comuniqué con el presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez, para notificarle que el próximo lunes, 28 de octubre, presentaré mi renuncia como representante. La misma será entregada en la Secretaría de la Cámara”, sostuvo Miranda en declaraciones escritas

“La renuncia será efectiva inmediatamente”, agregó.

Se desconoce cómo será el proceso para la selección de sustituto de Miranda, quien representará hasta el lunes el Distrito 12 de Vega Baja, Vega Alta, Manatí y Morovis, y si la Comisión de Ética de la Cámara lo referirá a los organismos anticorrupción pertinentes.

Aunque renuncie al cargo, el Departamento de Justicia puede actuar ya sobre la posible comisión de delitos por parte de Miranda, quien está atrapado en medio de un torbellino luego de que El Nuevo Día revelara el contenido de una conversación grabada que sostuviera con una exempleada a quien presuntamente despidió por represalias políticas.

Según la querellante, Ivette Sierra Vivas, Miranda la despidió por negarse a pagar $40 por dos libretas de una rifa como parte de un esfuerzo de recaudación de fondos para la campaña política.

Ayer, los presidentes de los cuerpos legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos ‘Johnny’ Méndez le solicitaron la renuncia, aunque el líder cameral, más temprano en el día, se había limitado a indicar que dejaría que el proceso continuara en la Comisión de Ética.

La comisionada residente Jenniffer González también solicitó la renuncia a Miranda a través de su cuenta de Twitter.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced decidió guardar silencio sobre el asunto. Mientras, Dennise Longo Quiñones, secretaria de Justicia, dijo que no podía reaccionar.

“Sobre las investigaciones del Departamento de Justicia, no voy a comentar ya que se puede comprometer la confidencialidad de dicho proceso”, sostuvo en declaraciones escritas.

Miranda, legislador en su primer término y todavía presidente de las comisiones de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes, no contestó una petición de entrevista de El Nuevo Día y su abogada, Lisoannette González Ruiz, se limitó a decir que cualquier solicitud de renuncia al cargo de representante por el Distrito 12 representa un asunto de naturaleza “personal e íntimo” y que nada tiene que ver con su rol como su abogada.

La oficina de Miranda, ubicada en el área conocida popularmente como Las Catacumbas, en el Capitolio, estuvo cerrada en horas de la tarde. En esa misma área, estuvieron las oficinas de los penepés Rodríguez Ruiz y Pagán, quienes salieron de la Legislatura en medio de escándalos, el primero expulsado por un caso de violencia de género y corrupción, y el segundo, en medio de irregularidades sobre contrataciones en su oficina y un supuesto patrón de hostigamiento sexual.

En entrevistas por separado, el exfiscal Ernie Cabán y el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas Eduardo Villanueva coincidieron sobre la necesidad de que Justicia investigue la controversia, sin tener que esperar por un posible referido de la Cámara.

En lo que difieren es en la admisibilidad en corte de la grabación de la conversación. Según Cabán, si bien la Constitución prohíbe la grabación de llamadas, el haber sido utilizada por Sierra Vivas para demostrar la comisión de un delito le daría mayor peso para que sea admisible.

Villanueva discrepa

“No se ha legislado para que se haga una excepción”, dijo Villanueva al indicar que si bien Sierra Vivas no está exenta de ser acusada criminalmente, un fiscal pudiera determinar que es necesario otorgarle inmunidad con la intención de demostrar que se ha cometido un delito mayor, en este caso por parte de un funcionario.

Villanueva no quiso especular qué delitos pudo cometer Miranda, pero dijo que “Justicia no debe esperar a que sometan una querella”.

“Deberían iniciar una investigación citando a las partes”, dijo.

Cabán, por su parte, identificó posibles delitos como mal uso de fondo públicos, extorsión, violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, apropiación de fondos públicos y violación a la Ley Electoral.

El exfiscal entiende que la grabación no tan solo es admisible a nivel federal en un caso criminal, sino también a nivel estatal, “por el hecho de que el contenido incluye elementos de un delito, se justifica la grabación”, indicó.

En la Ley de Financiamiento de Campañas, bajo el Capítulo de Prohibiciones y Delitos Electorales, se proscribe y se clasifica como delito grave el uso de fondos públicos o de propiedad pública para el uso de un partido político, aspirante, candidato comité de campaña o comité de acción política. Otros artículos de la misma ley prohíben solicitar o recibir de un funcionario o un empleado algún donativo mientras ese funcionario o empleado esté desempeñando funciones oficiales de su cargo o se encuentre en el edificio o área de trabajo.

También, se prohíbe en dicha ley la coacción, descrita comoelintento de influenciar directa o indirectamente a cualquier otro funcionario o empleado público a pagar, prestar o donar parte de su sueldo o cualquier cosa de valor a partido político. Igualmente, se prohíbe el uso de propiedad mueble o inmueble del gobierno para hacer campaña política

El abogado de Sierra Vivas, César Rosado Ramos, expresó que nadie de Justicia se había comunicado con él o con su cliente para indagar sobre lo ocurrido. Rosado Ramos representa a Sierra Vivas en el proceso ético en la Cámara.

“El Departamento de Justicia es el primero que se tiene que dar por enterado y no ha hecho nada”, declaró.

“Con lo que ya ha salido es suficiente”, respondió el abogado cuando se le preguntó si la querellante daría el paso para acudir a Justicia. El letrado indicó que todavía se está evaluando la posibilidad de acudir a las autoridades federales para radicar una querella criminal y un recurso civil.

El “wine and cheese”

En una entrevista con El Nuevo Día en septiembre, Sierra Vivas indicó que, a finales del 2018, Miranda y Francisco “Paco” Cruz Rivera, director de personal de la oficina legislativa, le entregaron una taquilla para participar en lo que se conoce como un “wine and cheese”, que es básicamente un evento de confraternización para recoger fondos para la campaña. Sierra Vivas dijo que el costo de la taquilla era de $200, pero a los empleados le rebajarían $100.

Sierra Vivas tomó la taquilla, pero no la pagó ni fue a la actividad.

“Tuve que hacerlo”, supuestamente fueron las palabras que utilizó Miranda al entregarle la taquilla, mientras le decía que podía pagarla “poco a poco” de su sueldo.

El evento se llevó a cabo en la residencia del director de la Comisión, Hiram Carlo Rivera López.

Miranda se querella

Miranda radicó, el jueves en la tarde, una querella policiaca alegando que una empleada a quien no identificó reportó haber trabajado los días 3 y 4 de junio, cuando supuestamente no era correcto.

En la querella ética que Sierra Vivas presentó contra Miranda, copia de la cual obtuvo El Nuevo Día, la exempleada se ubica el 3 de junio trabajando en la escuela Jaime A. Collazo, de Morovis. Luego, se movió a la oficina de distrito de Miranda, donde, según ella alega, la ayudante especial del legislador, Adith Valle, le hizo entrega de las dos libretas de rifa.

Sierra Vivas no estuvo disponible ayer y Rosado Ramos no quiso comentar sobre la querella policiaca, pero acusó a Miranda de querer intimidar a la querellante.

“Lógicamente, es una actuación de desesperación. El problema que tiene es que esos días de trabajo fueron certificados", manifestó.

A juicio de Rosado Ramos, la reacción de ayer en torno a la grabación en que participan su cliente y Miranda es la “reacción lógica del pueblo de Puerto Rico”.

“El pueblo se cansó de estar sufriendo los dictámenes de estos personajes que no son otra cosa que corruptos y rémoras. Viven del pueblo”, dijo.

Le piden la renuncia

El futuro político de Miranda no se vislumbraba desde temprano ayer en la papeleta del Partido Nuevo Progresista, según manifestaron Méndez y Rivera Schatz.

“No debe figurar en la papeleta. El Comité de Evaluación toma sus propias evaluaciones y no soy quien para decirle a quien cualificar o no, pero me atrevo a apostar que el comité no lo validaría”, dijo Rivera Schatz.

Según el líder senatorial, las acciones de Miranda incluso podrían representar violaciones de ley. Rivera Schatz y Méndez calificaron las actuaciones de Miranda como “lamentables”, “desagradables” e “inaceptables”.

“Es desagradable lo que escuchamos. No nos gusta para nada. Tenemos que esperar el resultado de la Comisión antes de emitir cualquier juicio. Lo que sí adelantamos es que vamos a reunirnos hoy (ayer) con el compañero y obviamente tendremos que tomar algunas acciones remediativas antes que la Comisión actúe”, dijo Méndez, quien, cerca del mediodía de ayer, indicó que le solicitaría la renuncia a Miranda en una reunión que sostendrían fuera del Capitolio.

No se pudo confirmar si la reunión se llevó a cabo.

Por su parte, Omar Guardiola, precandidato por el Partido Popular Democrático al Distrito 12, instó a Miranda a que renunciara.

“Debe renunciar inmediatamente. Ha abusado de la confianza del electorado del Distrito 12 y del pueblo de Puerto Rico", dijo a El Nuevo Día en la tarde de ayer.