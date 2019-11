La extenista Beatriz "Gigi" Fernández confirmó esta tarde que no entregó todos los documentos que requería el Senado para confirmarla como integrante de la Comisión de Igualdad.

En una escueta respuesta, a través de una llamada telefónica, Fernández le indicó a El Nuevo Día que había mandado los papeles a ese cuerpo legislativo, mas no estaban completos.

"Yo hice la declaración en Twitter, yo mandé los papeles. No están completos, pero mandé el 99 por ciento de los papeles", declaró Fernández, quien declinó abordar en su respuesta "porque estoy entrando en una reunión y no puedo hablar".

Este medio supo esta mañana que el Senado se disponía a dejar expirar el nombramiento de Fernández como integrante de la Comisión de Igualdad debido a que no había cumplido con la entrega de los documentos para la evaluación de su nombramiento.

La extenista recurrió a su cuenta de Twitter para destacar que la razón para que no haya entregado todos los documentos se debe a que no cuenta con residencia en Puerto Rico.

"Hace dos semanas le entregué alrededor de 30 papeles a un representante en Puerto Rico que me está ayudando con la gestión. Desgraciadamente, como no tengo historial de residencia pasada en Puerto Rico muchos de los papeles requeridos no es posible conseguirlos", escribió.

Acá van los datos. pic.twitter.com/PdAjHNKAi6 — Gigi Fernandez (@gigifernandez) November 19, 2019

El pasado 27 de septiembre, Fernández había sido nombrada al cargo por la gobernadora Wanda Vázquez.

El portavoz alterno de la mayoría en el Senado, Ángel 'Chayanne' Martínez, no confirmó la postura de no evaluar el nombramiento, pero sí reconoció que Fernández no había entregado los documentos necesarios para ser confirmada.

"No ha entregado los documentos y tiene hasta hoy", dijo el senador.

Los demás integrantes de la Comisión son: el activista republicano Alfonso Aguilar; el expresidente del Senado, Charlie Rodriguez; el exgobernador Luis Fortuño, la delegada republicana, Zoraida Fonalledas; y Luis Berríos.

Fernández fue nombrada el pasado 27 de septiembre por la gobernadora Wanda Vázquez para ocupar la silla que dejó vacante el expelotero Iván Rodríguez. La extenista renunció a su derecho de vota por el presidente estadounidense y se inscribió en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para emitir su voto en la isla.