La animosidad entre la Rama Legislativa y la gobernadora Wanda Vázquez, pero particularmente con la Cámara de Representantes, se asomó esta mañana durante una vista pública en que la exsecretaria de la Familia Glorimar Andújar defendió sus acciones y que dieron paso, según ella, a su destitución.

En su turno de preguntas durante una vista de la comisión especial que examina la respuesta del gobierno a la crisis de los terremotos, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Julio “Pellé” Santiago cuestionó frente a la exfuncionaria por qué La Fortaleza, conociendo de las irregularidades que le habían ganado a la administradora de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Surima Quiñones, una suspensión sumaria, no la refirió al Departamento de la Justicia.

“Había fotos y vídeos de las actuaciones de la funcionaria”, argumentó Santiago.

Durante la vista, Andújar dio cuenta de cómo había recibido información de que Quiñones, a quien acusó de trabajar de manera “independiente” como jefa de Adsef y de no ser responsiva a las solicitudes de información que le hacía, había permitido un uso irregular de alimentos comprados con fondos federales para ser distribuidos entre damnificados del área sur. Según Andújar, permitió que figuras ajenas a la Adsef distribuyeran alimentos con intenciones políticos partidistas mientras se dejaban sin comida a damnificados.

Cuando se le preguntó entonces a quién respondía Quiñones si era cierto que trabajaba independientemente, Andújar dijo que no podía saber.

“Se le hacían los requerimientos de información para tener visibilidad de lo que estaba sucediendo y en la medida que venía la información, de una manera un poco no tan detallada como se necesitaba, dificultaba la relación con el Secretariado”, dijo Andújar a la prensa.

“Había varias alegaciones y no he querido entrar en el contenido… en términos generales es que no es estaban siguiendo los reglamentos y se estaban dejando damnificados sin las ayuda por estar redirigiendo a otras áreas contrario al reglamento”, añadió al referirse a las irregularidades con el manejo de suministros.

¿Qué hizo mal Surima Quiñones?, se le preguntó.

“La alegación era que no estaba haciendo la distribución conforme a la reglamentación y estaba dejando damnificados sin que les llegara el beneficio del programa y que se estaba utilizando la distribución para fines ajenos al programa”, contestó Andújar. A pesar de la información que tiene, la extitular de Familia, quien ahora regresa a su puesto de carrera como abogada en el Departamento de Educación, dijo a la prensa que no se ha acercado al Departamento de Justicia para compartir lo que sabe. Dijo que está esperando porque finalice la investigación interna en Familia.

Tampoco se ha acercado a fiscalía federal, aunque advirtió que se pudieron haber mal manejado suministros comprados con fondos federales.

La exfuncionaria no los identificó por nombres, pero ha trascendido que los senadores Evelyn Vázquez y Nelson Cruz Santiago, quienes favorecen la aspiración de Vázquez a la gobernación, participaron en la repartición de alimentos. De hecho, el representante popular Rafael “Tatito” Hernández aludió en su turno de preguntas sobre la existencia de un mensaje de texto presuntamente enviado por Quiñones a Evelyn Vázquez el 15 de enero en que le indica que habría una repartición de suministros en el Parque Urbano de Yauco y “por favor convoquen a nuestra gente”.

Luego Hernández publicó el mensaje de texto en su cuenta de Twitter.

¿Qué considera nuestra gente?, le preguntó Hernández a Andújar.

“Es una pregunta que le deberían hacer a la administradora”, respondió la exjefa de Familia.

Evelyn Vázquez ha rechazado haber sido favorecida por el Departamento de la Familia en la entrega de suministros y el propio Cruz Santiago ha reconocido que fue convocado por el Departamento de la Familia para participar de una distribución de alimentos en Yauco.

A preguntas del representante penepé José “Memo” González, Andújar dijo que se favoreció una persona (con alimentos) y que esa persona “respondía al partido en el poder”.

Andújar no quiso identificar a la persona, al sostener que se trata de alegaciones.

“Pero Justicia tenía conocimiento. ¿No le resulta altamente sospechoso?”, le preguntó Santiago a Andújar, quien desconoce el curso de la investigación que se inició en Familia contra Quiñones el 17 de enero para dos días después ser destituida por la gobernadora bajo el argumento de que la extitular de Familia desconocía datos precisos sobre los suministros que manejaba la agencia en sus almacenes.

Andújar dijo que había compartido en agosto y en noviembre del año pasado con la gobernadora las presuntas irregularidades de Quiñones, que comenzaron al ser nombrada al cargo en enero del año pasado por el pasado gobernador Ricardo Rosseló y que la relación con ella “puso más difícil” a partir del verano. Se refirió a incumplimiento con fondos federales, brindar información incorrecta sobre la activación de programas federales, incumplimiento con directrices de la Junta de Supervisión Fiscal “y otras situaciones delicadas”.

¿Qué respondió la gobernadora?, se le preguntó.

“Que estaban para apoyar cualquier gestión de la agencia y trabajar con la situación”, dijo Andújar.

La exfuncionaria dijo que no tuvo problemas con Vázquez hasta que refirió información anónima y otra con fuentes identificadas de la propia a agencia, perjudicial a Quiñones, a la división legal del Familia. El 17 de enero regresó una opinión de la División Legal de Familia recomendando la suspensión sumaria.

“Yo le dije a Wanda Vázquez que tenía una información preliminar… pero no había receptividad”, dijo Andújar.

¿Wanda Vázquez tiene la capacidad de dirigir los destinos de este país?, le preguntó Santiago. ¿Es una persona estable emocionalmente?

“Los destinos del país deben estar dirigidos por personas que sepan la necesidad del pueblo. Que tengan la capacidad de darle estabilidad y dirección y seguridad a la gente”, dijo Andújar, quien favorece a Pedro Pierluisi en la primaria a la gobernación dentro del Partido Nuevo Progresista.

“Aquí hay otros vínculos sospechosos. Aquí se pudo haber hecho un referido al Departamento de Justicia con respecto a esa funcionaria pública con violaciones a leyes locales y federales”, dijo Santiago. “Y usted ha sido un chivo expiatorio pagando los platos rotos”, agregó al referirse a Andújar.

Esta animosidad hacia la figura de Vázquez se concretiza mientras el exlegislador penepé Gary Rodríguez, ligado a la campaña de Vázquez, publicó el miércoles un tuit en que cuestionaba, al presentar una foto con varios legisladores novoprogresistas, cómo se investigaría la reacción del gobierno a los terremotos “con legisladores que ninguno son del área sur”.

Entre la entrega de la suspensión sumaria a Quiñones, quien no recibió la notificación de suspensión, pero supuestamente sí le envió una foto del documento a Vázquez, y su despido el 19 de enero, el secretario de la gobernación, Antonio Pabón, se comunicó con Andújar para indicarle que dejara sin efecto la suspensión.

En su turno de preguntas, la representante novoprogresista María Milagros Charbonier enfiló cañones hacia Pabón.

Charbonier llevó a Andújar a afirmar que Pabón mintió cuando dijo en el correo electrónico que la decisión de Familia de suspender a Quiñones había sido consultada con Justicia.

“El habla de hacer advertencias (a Quiñones). No hacían falta advertencias, ¿verdad?”, le preguntó Charbonier a Andújar.

“Ese secretario de la gobernación no debe estar ni un día más dándole servicios al pueblo de Puerto Rico. Se ha adjudicado unas facultades que no tiene”, insistió Charbonier.